Θεμιστοκλέους: Έως και 3.000 προσλήψεις επίκουρων εργαζομένων στο ΕΣΥ το επόμενο τετράμηνο

Σημαντική πρόοδο στον χώρο της δημόσιας υγείας τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις ανάγκες που εξακολουθούν να υπάρχουν, περιέγραψε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΕΛΛΑΔΑ FM.

Όπως ανέφερε, το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό στην ιστορία του, ενώ έχουν καλυφθεί ελλείψεις σε περιοχές της Περιφέρειας που παρέμεναν για χρόνια υποστελεχωμένες, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά που απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης υποδομών, ενώ έχει προχωρήσει σημαντικά και η ψηφιακή αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Επιπλέον, έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά προγράμματα που, όπως σημείωσε, δεν υπήρχαν κατά το παρελθόν.

Ο υφυπουργός επισήμανε ακόμη ότι «το 2026 θα υπάρξουν 5.000 προκηρύξεις μόνιμων θέσεων και 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επικείμενη προκήρυξη για 1.000 μόνιμες θέσεις γιατρών, η οποία – όπως είπε – αναμένεται να δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα και θα αφορά νοσοκομεία τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη χώρα.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε επίσης ότι έχει αλλάξει η εικόνα που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Όπως ανέφερε, «στο παρελθόν υπήρχαν θέσεις ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας χωρίς σχεδόν κανέναν υποψήφιο, ενώ σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν 6 έως 7 υποψήφιοι για μία θέση». Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή σε σύγκριση με το παρελθόν.

Παράλληλα, τόνισε ότι εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών θα έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη και των 3.000 νέων επικουρικών εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις προσωπικού στα νησιά, ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές. Όπως είπε, «τα τελευταία 2 χρόνια έχουν καλυφθεί αρκετές θέσεις, ωστόσο παραμένουν κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Ξεχωριστή μνεία έκανε στη δωρεά του Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, μέσω της οποίας παρέχεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση 1.500 ευρώ μηνιαίως, πέραν του μισθού, σε γιατρούς που υπηρετούν σε 47 μικρά νησιά της χώρας. Όπως υπογράμμισε, «σε συνδυασμό με επιδόματα που δίνονται από δήμους και περιφέρειες, τα κίνητρα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω κάλυψη των κενών».

Σχετικά με το στεγαστικό ζήτημα των υγειονομικών στα νησιά, σημείωσε ότι «σε αρκετά νησιά υπάρχουν κοιτώνες στα Κέντρα Υγείας, όπου μπορούν να διαμένουν γιατροί και υγειονομικό προσωπικό». Παράλληλα, επεσήμανε πως σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ουσιαστική συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω παραχώρησης κατοικιών και πρόσθετων οικονομικών ενισχύσεων.

Κλείνοντας, ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε το ΕΣΥ ως ένα από τα βασικά κοινωνικά επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών, λέγοντας ότι «Το ΕΣΥ, ως δημιούργημα των τελευταίων 40 και πλέον ετών, αποτελεί κοινωνικό κεκτημένο. Ακόμη και σε πολύ δύσκολες περιόδους, όταν άλλα συστήματα υγείας κατέρρευσαν, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας κατάφεραν να ανταποκριθούν».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι κανένα σύστημα υγείας διεθνώς δεν λειτουργεί χωρίς προβλήματα, ωστόσο – όπως είπε – «σήμερα στο ΕΣΥ υπάρχουν λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το παρελθόν».