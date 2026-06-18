ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
H μεγάλη δράση εθελοντισμού από το Allwyn Care στον Πειραιά
H μεγάλη δράση εθελοντισμού από το Allwyn Care στον Πειραιά
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:01 - 18 Ιουν 2026

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πλήθος πολιτών αγκάλιασε την πρώτη μεγάλη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών που πραγματοποίησε η Allwyn Hellas.  

Ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής προσφοράς, αλληλεγγύης και συμμετοχής έστειλε η Allwyn Hellas μέσα από την πρώτη μεγάλη δράση εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, την Τρίτη 16 Ιουνίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Allwyn Care.

5_66554.jpeg

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, και ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, Διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά»

6_fc87d.jpeg

Κατερίνα Γερονικολού και Γιάννης Τσιμιτσέλης στη δράση του Allwyn Care

7_d7f7c.jpeg

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου

Πλήθος κόσμου έσπευσε να συμμετάσχει στην εθελοντική αιμοδοσία και την εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, που διοργάνωσε η Allwyn σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloode και Choose Life, την επιστημονική υποστήριξη του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά και τη στήριξη του Δήμου Πειραιά.

2_345e4.jpeg

Κατά τη διάρκεια της δράσης, που φιλοξενήθηκε στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου σε ένα άκρως καλοκαιρινό και φιλόξενο σκηνικό, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν αίμα και να ενημερωθούν για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών, ενώ πολλοί προχώρησαν και στην εγγραφή τους ως νέοι εθελοντές δότες μέσω της λήψης δείγματος σάλιου.

Δείτε το βίντεο:

To Allwyn Care επενδύει στην υγεία και την πρόληψη

Με αφετηρία τον Πειραιά, η δράση «Allwyn Care Life Savers» θα βρεθεί το επόμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και τη διεύρυνση της δεξαμενής δοτών μυελού των οστών.

8_a7411.jpeg

Κατερίνα Ζαρίφη και Χάρης Χρονόπουλος

10_aaac2.jpeg

Ο Κώστας Φραγκολιάς

13_a974c.jpeg

Νίκος Παπαγγελής και Θανάσης Πασσάς

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική κοινωνικής προσφοράς του Allwyn Care, στο πλαίσιο του οποίου έχει ανακοινωθεί και η πλήρης ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», μιας ουσιαστικής παρέμβασης με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.

9_cc00b.jpeg

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

12_fa56d.jpeg

Η Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ
Ανακοινώσεις

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:34

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Ναυτιλία
18/06/2026 - 17:34

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 17:27

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Πολιτική
18/06/2026 - 15:07

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:55

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

Magazino
18/06/2026 - 14:48

Aποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα μετά από 220 χρόνια

Οικονομία
18/06/2026 - 14:45

ΚΕΦΙΜ: Θετική, με επιφυλάξεις, η αξιολόγηση των οικονομολόγων για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 14:42

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

Οικονομία
18/06/2026 - 14:40

Στάσιμη (50η) η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Πολιτική
18/06/2026 - 14:36

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:29

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης - «Ο Εξαρχείων»

Πολιτική
18/06/2026 - 14:26

Τσουκαλάς για PosoKanei: Η πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:15

Σύρος και Πάρος στους Times

Τεχνολογία
18/06/2026 - 14:15

Οι έφηβοι ξεγελούν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:03

Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ