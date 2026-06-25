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Η Allwyn και οι 5 κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό όραμα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:53 - 25 Ιουν 2026

Η Allwyn και οι 5 κορυφαίες αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό όραμα

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια λαμπερή εκδήλωση με εορταστικό χαρακτήρα, η Allwyn ένωσε πρόσωπα, ιστορίες και αξίες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

Οι πέντε μεγαλύτερες αθλητικές ομοσπονδίες της Ελλάδας βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί, στη λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποίησε η Allwyn, χορηγός των εθνικών ομάδων σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, βόλεϊ και στίβο. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, αποτέλεσε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού και έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, με βάση το κοινό όραμα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού και συνοδοιπόρο την Allwyn. Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, αθλητές που αγωνίζονται με το εθνόσημο, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, του καλλιτεχνικού κόσμου και των media.

Ως χορηγός της ΕΟΚ, της ΕΟΠΕ, της ΕΠΟ, της ΚΟΕ και του ΣΕΓΑΣ, η Allwyn διαδραματίζει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού. Στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια των αθλητών, αναδεικνύει τους ανθρώπους πίσω από την επιτυχία και δημιουργεί ουσιαστικές συνδέσεις με τους φιλάθλους, μέσα από αυθεντικές εμπειρίες και μοναδικές συγκινήσεις. Φιλοδοξία της Allwyn είναι να συμβάλλει στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού, επιταχύνοντας την ανάπτυξή του. Απώτερος στόχος είναι ο αθλητισμός να εμπνέει, να ενώνει, να ψυχαγωγεί και να δημιουργεί πρότυπα και ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Jan Karas, δήλωσε: «O αθλητισμός είναι στο DNA μας. Έχουμε χτίσει μια τεράστια κληρονομιά. Είμαστε δίπλα στους αθλητές και τις εθνικές ομάδες σε μεγάλες επιτυχίες. Είμαστε πάντα δίπλα στους φιλάθλους, με ξεχωριστές εμπειρίες και μεγάλες συγκινήσεις. Απόψε, η σχέση της Allwyn με τον αθλητισμό γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Μαζί, χτίζουμε το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού! Και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε πολλά, σε συνεργασία με τα στελέχη των ομοσπονδιών και με τους αθλητές που μας κάνουν περήφανους στην πρώτη γραμμή!»

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου, τόνισε: Η συνεργασία μας και με τις πέντε ομοσπονδίες ξεπερνά τα στενά όρια μιας χορηγίας. Αφορά κοινές αξίες. Αφορά τις εμπειρίες των φιλάθλων. Αφορά τη σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι μας περιμένουν σπουδαία πράγματα. Η αποψινή εκδήλωση, λοιπόν, είναι η αφετηρία για το μέλλον!»

Η εκδήλωση της Allwyn ξεχώρισε για τον σύγχρονο και διαδραστικό χαρακτήρα της, δημιουργώντας μια εμπειρία που έφερε πιο κοντά τον αθλητισμό με το κοινό. Με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη να δίνει ξεχωριστό τόνο στη βραδιά με το χιούμορ και την ενέργειά του, η Allwyn ανέδειξε στην πράξη τον ρόλο της ως γέφυρα που ενώνει αθλητές, φιλάθλους και αξίες, σε μια κοινή πορεία προς το μέλλον.

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Στελέχη της Allwyn με εκπροσώπους της ΕΟΚ, της ΕΟΠΕ, της ΕΠΟ, της ΚΟΕ και του ΣΕΓΑΣ

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Στην πάνω σειρά: Κυριάκος Γιαννόπουλος, Νίκος Ξυλούρης, Πάνος Βελέντζας, Νικόλ Παυλοπούλου και Απόστολος Χρήστου. Στην κάτω σειρά: Μάκης Γκαγκάτσης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Τάσος Μπακασέτας και Μαρία Καπνίση

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O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Jan Karas

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Jan Karas, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas και Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas

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Η λαμπερή εκδήλωση της Allwyn

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Γιώργος Καπουτζίδης, Πηνελόπη Αναστασοπούλου και Κατερίνα Ζαρίφη

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Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Τάκης Φύσσας

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