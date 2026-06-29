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Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10:38 - 29 Ιουν 2026

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

Reporter.gr Newsroom
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Σε κίνηση βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης προχώρησε η εισηγμένη, ανακοινώνοντας ανατιμολόγηση του ευρωπαϊκού δανείου τύπου Term Loan B και την ιδιωτική τοποθέτηση νέων ομολογιών 55 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Allwyn AG, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ALWN), ανακοίνωσε σήμερα ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ολοκλήρωσε με επιτυχία:

  1. την ανατιμολόγηση (repricing) του υφιστάμενου δανείου EUR Term Loan B λήξης 2032 και
  2. την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 55 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031.

Η ανατιμολόγηση μειώνει το περιθώριο (margin) του EUR Term Loan B κατά 50 μονάδες βάσης (50 bps), από 300 μονάδες βάσης σε 250 μονάδες βάσης. Το δάνειο τιμολογήθηκε στην ονομαστική του αξία (at par), ενώ η ημερομηνία λήξης του παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.

Οι νέες ομολογίες θα έχουν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις ήδη υφιστάμενες εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας 550 εκατ. ευρώ, επιτοκίου 4,625% και λήξης το 2031, ενώ θα είναι πλήρως εναλλάξιμες (fungible) με αυτές. Η ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης προγραμματίζεται για τις 8 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Τα ακαθάριστα έσοδα από την ιδιωτική τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν:

  1. για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του EUR Term Loan B και
  2. για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Τόσο η ιδιωτική τοποθέτηση όσο και η ανατιμολόγηση είναι ουδέτερες ως προς τη μόχλευση (leverage neutral), δηλαδή δεν μεταβάλλουν το συνολικό επίπεδο δανεισμού της εταιρείας.

Συνολικά, οι δύο συναλλαγές εκτιμάται ότι θα μειώσουν τις ετήσιες δαπάνες τόκων της εταιρείας κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ. Το EUR Term Loan B και οι νέες ομολογίες θα έχουν την ίδια εξασφαλιστική προτεραιότητα (pari passu) με τον υφιστάμενο δανεισμό του ομίλου Allwyn.

Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Allwyn, Ken Morton, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το ισχυρό ενδιαφέρον που επέδειξαν οι επενδυτές για τη συναλλαγή αυτή. Η επίτευξη ανατιμολόγησης με περιθώριο 250 μονάδων βάσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα στις σημερινές συνθήκες της αγοράς, καθώς ελάχιστοι εκδότες στην αγορά των δανείων TLB έχουν πετύχει αντίστοιχους όρους φέτος. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ισχυρή πιστοληπτική εικόνα της Allwyn και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική και την ικανότητά μας να υλοποιούμε τους στόχους μας. Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενεργητική διαχείριση του ισολογισμού μας, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ενισχύοντας την πολυδιάστατη πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές».

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