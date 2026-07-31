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Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
11:57 - 31 Ιουλ 2026

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσιάζει τους βασικούς άξονες του νέου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος «HELLAS-SPACE 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) «Ελλάδα 2.0» και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA).

Το νέο Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα. Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη διαστημικών υποδομών, την ενίσχυση της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, την αξιοποίηση δορυφορικών εφαρμογών και δεδομένων, την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.

Ειδικότερα, νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα εστιάζει στους ακόλουθους άξονες:

  • Δορυφόρους πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας, για την παραγωγή προηγμένων γεωχωρικών δεδομένων.
  • Δορυφόρους θερμικής απεικόνισης, με εφαρμογές στην Πολιτική Προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την ασφάλεια.
  • Νέες δυνατότητες ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και προσδιορισμού θέσης, για κρίσιμες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.
  • Συστήματα επιτήρησης του διαστημικού χώρου και εντοπισμού εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων, ενισχύοντας τις εθνικές επιχειρησιακές δυνατότητες.
  • Πρόγραμμα διαστημικής καινοτομίας και δοκιμών, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών.
  • Ασφαλείς υποδομές δεδομένων και υπηρεσιών, οι οποίες θα αξιοποιούνται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
  • Δράσεις ενίσχυσης της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, της έρευνας και του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος.

Οι προαναφερόμενες δράσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών σε κρίσιμους τομείς, όπως η Πολιτική Προστασία, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η περιβαλλοντική παρακολούθηση, οι μεταφορές, η γεωργία ακριβείας και η δημόσια διοίκηση, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστημικές πρωτοβουλίες.

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