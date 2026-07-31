Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας, με πρώτο στάδιο την αποξήλωση του υφιστάμενου, ιδιαίτερα φθαρμένου αγωνιστικού τάπητα.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας είχε τοποθετηθεί το 2012 και, ύστερα από δεκατέσσερα χρόνια συνεχούς και εντατικής χρήσης από εκατοντάδες αθλούμενους και τα αθλητικά σωματεία της πόλης, είχε παρουσιάσει σημαντικές φθορές, γεγονός που καθιστούσε επιβεβλημένη την πλήρη αντικατάστασή του.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας της με τον Δήμο Καλλιθέας για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της πόλης.

Ο Δήμος Καλλιθέας εκφράζει τις θερμές του ευχαρáιστίες προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, για τη συμβολή και τη στήριξή του στην υλοποίηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη νεολαία, τα αθλητικά σωματεία και τους δημότες.

Οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και θα ολοκληρωθούν εγκαίρως, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει με ασφάλεια τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων της Καλλιθέας πριν από την έναρξη της νέας αθλητικής περιόδου.

Η αναβάθμιση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, με στόχο την παροχή σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών χώρων άθλησης για όλους.

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