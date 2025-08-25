Άμεση στήριξη από Interamerican και Anytime στους πληγέντες από τις πυρκαγιές

Η Interamerican και η Anytime ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες των ασφαλισμένων τους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ενεργοποιώντας σε λιγότερο από 72 ώρες τη διαδικασία άμεσων αποζημιώσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 19 περιστατικά ζημιών σε Αττική, Αχαΐα, Χίο και Ζάκυνθο, με συνολική εκτίμηση που υπερβαίνει το 1.000.000€. Η πλειονότητα αφορά κατοικίες, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε οχήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις ολικές καταστροφές. Η πρώτη καταβολή αποζημιώσεων ολοκληρώθηκε μέσα σε 72 ώρες, και η διαδικασία συνεχίζεται για την ταχεία κάλυψη όλων των πληγέντων ασφαλισμένων.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς και της στήριξης της πολιτικής προστασίας, οι δύο εταιρείες διέθεσαν εργαλεία πυρόσβεσης, όπως μάνικες και εξοπλισμό, στο Σώμα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Αττικής (ΣΕΑΔ), συμβάλλοντας ενεργά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Κρυονέρι, την Πάρνηθα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Παράλληλα, ο Όμιλος Interamerican στήριξε το έργο του The Love Van, προσφέροντας αφιλοκερδώς γεύματα στους πληγέντες της Κάτω Αχαΐας (Πάτρα), ενώ σχεδιάζονται δράσεις υποστήριξης στις περιοχές γύρω από τη Χίο, όπως η Βολισσός.

Η Anytime, δείχνοντας την ευαισθησία της προς τα ζώα, ενίσχυσε οικονομικά το Dogs’ Voice, καλύπτοντας ανάγκες για τροφή, ιατρική φροντίδα και φιλοξενία ζώων που κινδύνευσαν από τις πυρκαγιές σε Αττική και Αχαΐα.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση τονίζει ότι ο Όμιλος παραμένει αρωγός στους ανθρώπους σε κάθε δύσκολη στιγμή, με τις μονάδες υγείας και την Οδική Βοήθεια να προσφέρουν συνεχώς, 24/7, υποστήριξη στους ασφαλισμένους.