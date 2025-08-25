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Συνεχίζονται οι δράσεις του Τουριστικού Οργανισμού της Πιερίας (Π.Ο.Τ.Α.Π.) στην Ολλανδία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:07 - 25 Αυγ 2025

Συνεχίζονται οι δράσεις του Τουριστικού Οργανισμού της Πιερίας (Π.Ο.Τ.Α.Π.) στην Ολλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.), στο πλαίσιο των στοχευμένων ενεργειών του για την προώθηση του προορισμού στις Κάτω Χώρες, φιλοξένησε από 17 έως 22 Αυγούστου τον Ολλανδό τουριστικό πράκτορα κ. Marcel Aronson διευθυντή του  τουριστικού πρακτορείου «Ideal Tours», κατόπιν επίσημης πρόσκλησης.

Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Οργανισμού για το «άνοιγμα» της Πιερίας σε νέες αγορές, σε συνέχεια της επιτυχημένης παρουσίας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στις Κάτω Χώρες αλλά και της στρατηγικής συνεργασίας με τoν κορυφαίο tour operator «Sunweb».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Ολλανδός πράκτορας είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Πιερίας. Επισκέφθηκε το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, το Παρατηρητήριο Πουλιών στην Νέα Αγαθούπολη, το αρχαιολογικό πάρκο Δίου και το Κάστρο Πλαταμώνα, την αρχαία Πύδνα, την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κορινού και την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, το Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών Δίου, παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ ξεναγήθηκε σε τοπικές υποδομές φιλοξενίας και εστίασης.

Ο Πρόεδρος του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) κ. Γιώργος Καραλής, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ολλανδό πράκτορα, δήλωσε:«Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας του Π.Ο.Τ.Α.Π. και επιβεβαιώνει ότι η Πιερία διαθέτει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει έναν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό για την ολλανδική αγορά. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, ανοίγουμε νέες προοπτικές για τον τόπο μας».

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου η οποία καλωσόρισε τον Ολλανδό προσκεκλημένο στην Πιερία υπογράμμισε:

«Η Πιερία συνδυάζει μοναδικά τον Όλυμπο, τη θάλασσα, τον πολιτισμό και διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μέσα από οργανωμένες δράσεις προβολής, μπορούμε να αναδείξουμε τις δυνατότητες του τόπου μας και να προσελκύσουμε επισκέπτες και από τις Κάτω Χώρες».

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και τον Πρόεδρο του Π.Ο.Τ.Α.Π. συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης συνεργασιών στον τομέα των ειδικών μορφών τουρισμού καθώς και οι δυνατότητες ανάδειξης της Πιερίας ως ελκυστικού προορισμού για την ολλανδική αγορά.

Παράλληλα, ο Ολλανδός τουριστικός πράκτορας είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και συγκεκριμένα με την κα Αφροδίτη Μπέλλου και τον κ. Δημήτρη Τοπαλίδη. Όλες τις ημέρες του «fam trip» ο κ. Aronson συνοδευόταν σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος από την Office Manager του Π.Ο.Τ.Α.Π. κα Βασιλεία Καγκασίδου, ενώ το συντονισμό της δράσης είχε ο Διευθυντής του Οργανισμού κ. Βασίλης Δήμου.

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, τον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου, το Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών Δίου, την Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, το ξενοδοχείο «EVILION SEA & SUN» στους Νέους Πόρους, το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου, τον Όμιλο Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου «ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΑΣ-Νεοκαισάρεια», το Κτήμα Μπέλλου στον Άγιο Δημήτριο, το café-bar «MANDALA SeasideLuxury» στην Παραλία Κατερίνης, την εταιρία θαλασσίων σπορ-δραστηριοτήτων «Μαχούχας Χρήστος-Ziko Water Sports» στους Νέους Πόρους, το εστιατόριο «Κύματα» στον Πλαταμώνα, το μέλι «Γη Ολύμπου», καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης.

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