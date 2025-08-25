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Συνάντηση Καφούνη-Πιτσιλή: Στο επίκεντρο η λειτουργία των τελωνείων και οι τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
11:05 - 25 Αυγ 2025

Συνάντηση Καφούνη-Πιτσιλή: Στο επίκεντρο η λειτουργία των τελωνείων και οι τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Την επιτάχυνση λύσεων σε σημαντικά θέματα που αφορούν χιλιάδες επιχειρήσεις δρομολόγησε η συνάντηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρου Καφούνη, με το Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Στην ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕ, κ. Δώρος Καπράλος, τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, τη διευκόλυνση της λειτουργίας των τελωνείων, καθώς και την προώθηση της αναπτυξιακής πρότασης της ΕΣΕΕ για τη θεσμοθέτηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε η δυνατότητα άντλησης στοιχείων από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, απαραίτητη για τη φορολογική κατηγοριοποίηση της εμπορικής τουριστικής επιχείρησης. Αναφορικά με τη λειτουργία των τελωνείων, ο κ. Καφούνης υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης της ομαλής ροής στον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, ώστε να αποφεύγονται επιπλέον επιβαρύνσεις και να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο κ. Καφούνης δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την παραγωγική συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Πιτσιλή. Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική και μας δίνει τη δυνατότητα να προωθούμε προς επίλυση σοβαρά θεσμικά ή διαδικαστικά ζητήματα, στοχεύοντας στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ο δικός μας ρόλος είναι να επισημαίνουμε προβλήματα και να προτείνουμε τεκμηριωμένες λύσεις».

Από την πλευρά του, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε: «Στην ΑΑΔΕ συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου για την ψηφιοποίηση και κεντρικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών λειτουργιών της χώρας. Με τη σύσταση των Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων και την ενοποίηση των Τελωνείων Πειραιά, αναβαθμίζουμε την ποιότητα του τελωνειακού ελέγχου και εκσυγχρονίζουμε τις τελωνειακές διαδικασίες σε όλη την Επικράτεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία μας με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς είναι καθοριστική. Στη συνάντησή μας με την ΕΣΕΕ επιβεβαιώσαμε την κοινή μας δέσμευσή για στενή συνεργασία και αποφασίσαμε να εργαστούμε από κοινού για την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις διευκολύνσεις που παρέχονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και απλοποιούν σημαντικά την εκτέλεση των τελωνειακών διατυπώσεων, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού επιχειρείν».

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