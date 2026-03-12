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Eurohold: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 - Το EBITDA αυξήθηκε κατά 21,4%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
14:11 - 12 Μαρ 2026

Eurohold: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 - Το EBITDA αυξήθηκε κατά 21,4%

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurohold Bulgaria AD, ένας από τους κορυφαίους ενεργειακούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ιδιοκτήτης των Euroins Insurance Group AD και Electrohold Group, ολοκλήρωσε το 2025 με ισχυρή ανάπτυξη στους βασικούς οικονομικούς της δείκτες, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,67 δισ. ευρώ. Χάρη στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της λειτουργικής αποδοτικότητας, οι βασικοί δείκτες κερδοφορίας κατέγραψαν σημαντική άνοδο: το EBITDA αυξήθηκε κατά 21,4%, φτάνοντας τα 189,7 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα σχεδόν τριπλασιάστηκε, διαμορφούμενο σε 50,2 εκατ. ευρώ.

Και οι δύο βασικοί επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου —η ενέργεια και η ασφάλιση— συνέβαλαν στη θετική πορεία και στα ισχυρά αποτελέσματα στο τέλος του έτους. Η απόδοση της μητρικής εταιρείας διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στο τελικό οικονομικό αποτέλεσμα. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 17,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,65 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από τις ενεργειακές δραστηριότητες, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του Ομίλου, ανήλθαν σε 1,32 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) από τον συγκεκριμένο τομέα μειώθηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 130,2 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του ασφαλιστικού τομέα του Ομίλου. Τα έσοδα από ασφάλειες και το EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,8% και 148% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 362,1 εκατ. ευρώ και 24,6 εκατ. ευρώ.

Η Eurohold δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλισης μέσω των ομίλων Electrohold και Euroins. Οι δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επενδυτικής διαμεσολάβησης διαχειρίζονται μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Euro-Finance.

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