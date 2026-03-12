Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το Brent, παρά την ιστορική απελευθέρωση αποθεμάτων

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ξεπέρασαν και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς το Ιράν απειλεί συνεχίζει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ.

Οι προσπάθειες των ΗΠΑ και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) να απελευθερώσουν τη μεγαλύτερη κατανομή αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία δεν κατάφεραν να εμποδίσουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου να εκτοξευθούν ξανά πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πυροδότησε φόβους για διακοπή της προσφοράς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent για τον πρώτο μήνα αυξήθηκαν κατά 9% στα 100,29 δολάρια στις ασιατικές συναλλαγές την Πέμπτη, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate για τον πρώτο μήνα αυξήθηκαν κατά 8,9% στα 94,97 δολάρια το βαρέλι.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι οι Χούθι στην Υεμένη και άλλες ομάδες θα μπορούσαν να κλείσουν το στενό της Ερυθράς Θάλασσας στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου. Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκαν στα ανοικτά των ακτών του Ντουμπάι και του Ιράκ, και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης μια νέα επίθεση με στόχο τις πετρελαϊκές του εγκαταστάσεις.

Ο αμερικανικός στρατός απέρριψε αιτήματα για συνοδεία δεξαμενόπλοιων ή άλλων πολιτικών πλοίων μέσω του στενού, με αξιωματούχους της άμυνας να λένε ότι δεν θα το πράξουν μέχρι να μειωθεί η απειλή ιρανικών πυρών. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι η εστίασή του παραμένει στην καταστροφή των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν.