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Σαμαράς εναντίον Μητσοτάκη: Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι
Πολιτική
13:48 - 12 Μαρ 2026

Σαμαράς εναντίον Μητσοτάκη: Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι 

Reporter.gr Newsroom
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Νέες βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, την Πέμπτη (12/3) από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας με σκοπό την κύρωση των τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας Chevron και Helleniq Energy, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.  

«Σήμερα δεν σκοπεύω να εκφράσω τις ανησυχίες μου για την αισχροκέρδεια, τη διαφθορά, τις υποκλοπές, για τα πληρωμένα trolls, για το δημογραφικό, για τους παράνομους μετανάστες, για τη διαρκή υποχώρηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και για τον κόσμο που χάνει καθημερινά την αγοραστική του δύναμη. Δεν θα εκφράσω για όλα αυτά τις ανησυχίες μου. Έτσι δεν θα στενοχωρηθεί ο πρωθυπουργός που μιλάει για “επαγγελματίες ανησυχούντες”», είπε ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Σαμαράς και συνέχισε:

«Όταν λέει “επαγγελματίες ανησυχούντες” τι εννοεί; Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά οφέλη; Τα κυβερνητικά μέσα παραπέμπουν σε εμένα και τον κ. Καραμανλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι κατηγορεί δύο πρώην πρωθυπουργούς ότι έχουν ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Αν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, τότε το πράγμα αλλάζει, γιατί τότε ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ».

Στο τέλος της ομιλίας του, τόνισε δε – αφήνοντας ξανά σαφείς αιχμές:

«Και μετά μου λέτε να μην ανησυχώ. Η ανησυχία μου δεν είναι επιλογή, είναι πράξη συνείδησης», για να προσθέσει: «Και να ξέρετε, δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν».

Δόγμα «όπου φυσάει ο άνεμος» στην εξωτερική πολιτική

Αναφερόμενος, δε, στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Σαμαράς είπε πως «δυστυχώς ο πρωθυπουργός και η εξωτερική πολιτική δεν χαρακτηρίζονται από διορατικότητα αλλά μόνο από επικοινωνιακά σόου. Είναι το δόγμα του “όπου φυσάει ο άνεμος”, δηλαδή το δόγμα του ρηχού και του βραχυπρόθεσμου».

Περιέγραψε, ακόμη, την Ευρώπη ως αμήχανη μπροστά στις εξελίξεις, ενώ σημείωσε ότι η Τουρκία αισθάνεται πως χάνει τον ρόλο της στην περιοχή και βλέπει να απειλείται από το Ισραήλ και τους Κούρδους.

Στο ίδιο πλαίσιο – και εμπλέκοντας και την Κύπρο στη συζήτηση – είπε ότι η παλιά αμυντική αρχιτεκτονική στην περιοχή μας δεν δουλεύει και η συστάθμευση στο νησί ελληνικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι επιβεβλημένη. Όπως σημείωσε, μία συστάθμευση δυνάμεων αποδεκτή και από τις ΗΠΑ θα αποδυνάμωνε τη «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν.

Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε θετικές κινήσεις την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο και Patriot στην Κάρπαθο. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν αντέδρασε στην Κάσο. Επεσήμανε, δε, ότι οι κινήσεις που γίνονται δεν πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού, γιατί πρέπει να έχουμε πολιτική αξιόπιστη απέναντι στην Τουρκία και αφού λήξει ο συναγερμός στο Ιράν.

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι απέναντι στην Τουρκία εκπέμπονται θολά και κατευναστικά μηνύματα, υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος για χρόνια μιλά για το δόγμα της αποτροπής.

«Αυτό στην πολιτική δεν ονομάζεται ανησυχία, διορατικότητα ονομάζεται» τόνισε.

«Φανταστείτε να ίσχυε σήμερα το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο και να ήταν σήμερα Τουρκοκύπριος ο πρόεδρος. Θα μπορούσε η Ελλάδα να στείλει έστω και μισή φρεγάτα εκεί;» διερωτήθηκε.

«Εσείς, η μεταλλαγμένη Ν.Δ., κάνετε σε εμένα μάθημα για τις εξορύξεις;»

«Διορατικότητα λέγεται όταν από 2012 δημοπρατούσα ως πρωθυπουργός τα οικόπεδα και μιλούσα για εξορύξεις και ενεργειακή αυτάρκεια, σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό που το 2021 δήλωνε ότι είναι χαμένη υπόθεση ο ορυκτός πλούτος. Και σήμερα εσείς, η μεταλλαγμένη Ν.Δ., κάνετε σε εμένα μάθημα για τις εξορύξεις; Ήμαρτον» τόνισε.

«Προφανώς και είμαι υπέρ του να γίνουν άμεσα εξορύξεις. Όμως – και να αυτό που έλεγα νωρίτερα για θολά και κατευναστικά μηνύματα – η παράγραφος 3 του άρθρου 30 είναι απαράδεκτη. Προφανώς η σύμβαση της Chevron δεν αλλάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Όμως εδώ κάτι ψηφίζουμε με την υπογραφή της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως είχαμε νομοθετήσει το 2019 με την Total πάλι για τα οικόπεδα της Κρήτης. Τότε όμως δεν υπήρχε τέτοια παράγραφος. Τι άλλαξε και φέρατε αυτή τη διατύπωση; Το μόνο νέο είναι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», σημείωσε.

Ανέφερε, ακόμη, ότι με αυτόν τον όρο ανοίγει η κερκόπορτα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Η Ελληνική Δημοκρατία αναγγέλλει στην ουσία τη δυνητική απομείωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Όλα αυτά είναι αδιανόητα. Και όλα αυτά πότε; Όταν μας λέγατε ότι δήθεν η σύμβαση ακύρωνε το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Τέτοιο ήταν το ψέμα».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 13:50
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