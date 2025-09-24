ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επενδύοντας στη νέα γενιά: Η Ελληνικός Χρυσός αναβαθμίζει τα σχολεία του Δήμου Αριστοτέλη
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
11:21 - 24 Σεπ 2025

Επενδύοντας στη νέα γενιά: Η Ελληνικός Χρυσός αναβαθμίζει τα σχολεία του Δήμου Αριστοτέλη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικών Επενδύσεων ύψους $80 εκατ., που υλοποιεί η Ελληνικός Χρυσός σε βάθος 20ετίας, συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την υλοποίηση του Προγράμματος Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων, σε συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη, επενδύοντας στη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και φιλόξενων κτιριακών υποδομών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου - ενώ παράλληλα εξοπλίζονται με σύγχρονο τεχνικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό - βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής. Ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, η Ελληνικός Χρυσός επιδιώκει κάθε σχολική μονάδα της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, να είναι ένας χώρος που να εμπνέει και να ενδυναμώνει τα παιδιά, στηρίζοντας την ανάπτυξη και σταδιοδρομία τους.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ισχυρό αποτύπωμα, με επενδύσεις που συνολικά υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ τα τελευταία 2,5 έτη και οι οποίες αφορούν σε σημαντικές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού δεκατριών (13) συνολικά σχολικών μονάδων του Δήμου Αριστοτέλη.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: ανακαινίσεις αιθουσών και χώρων υγιεινής με πρόβλεψη για βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ, ενεργειακές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις σε υποδομές ασφαλείας, δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού (Η/Υ, laptop, διαδραστικοί πίνακες, φωτοτυπικά μηχανήματα, κλιματιστικά κ.ά.), με στόχο τη διευκόλυνση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία υπήρξε η συμβολή της εταιρείας στην προσωρινή μετεγκατάσταση του ΕΠΑΛ Αρναίας, με την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών και την αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων, μετά τα προβλήματα στατικότητας που διαπιστώθηκαν σε ένα από τα κτίρια του σχολείου.

toualeta_71c30.jpeg

Το Πρόγραμμα Ανακαινίσεων Σχολείων εντάσσεται στον πυλώνα «Εκπαίδευση και στήριξη της νέας γενιάς» του συνολικού Πλάνου Κοινωνικών Επενδύσεων της εταιρείας, που περιλαμβάνει πολλές ακόμη καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως εργαστήρια ρομποτικής για παιδιά και εφήβους, υποτροφίες για αριστούχους μαθητές και φοιτητές, καθώς και προγράμματα ευαισθητοποίησης για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως ο εκφοβισμός, η ισότητα και τη συμπερίληψη και η ενδοοικογενειακή βία.

Ο Mathieu Vallart, Διευθυντής Βιωσιμότητας της Ελληνικός Χρυσός, δήλωσε σχετικά: «Το Πρόγραμμα Ανακαινίσεων των σχολικών μονάδων του Δήμου Αριστοτέλη αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη δράση του σχετικού πυλώνα του Προγράμματος Κοινωνικών Επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός. Μέσα από αυτό βελτιώνουμε την καθημερινότητα των μαθητών της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας υποδομές μέσα στις οποίες οι νέοι μπορούν να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους με ασφάλεια, δημιουργικότητα και προοπτική. Μέχρι σήμερα, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη, έχουμε αναβαθμίσει 13 σχολικές μονάδες σε οκτώ διαφορετικές κοινότητες. Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε κάθε σχολείο να προσφέρει στα παιδιά το περιβάλλον που αξίζουν».

Η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην εκπαίδευση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 11:23
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το δίδυμο Τσακίρη - Πιερρακάκη έβαλε την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι των €80 δισ.
Οικονομία

Το δίδυμο Τσακίρη - Πιερρακάκη έβαλε την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι των €80 δισ.

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα
Οικονομία

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Ανδρουλάκης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Οι 7 παρεμβάσεις «ανάσα» για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση
Πολιτική

Ανδρουλάκης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Οι 7 παρεμβάσεις «ανάσα» για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ