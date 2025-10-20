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Η Holcim υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της Xella
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
14:48 - 20 Οκτ 2025

Η Holcim υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της Xella

Reporter.gr Newsroom
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Η Holcim, μέλος της οποίας είναι ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της Xella, μιας ευρωπαϊκής ηγέτιδας εταιρείας στους βιώσιμους και καινοτόμους τοίχους δόμησης, με προβλεπόμενες καθαρές πωλήσεις περίπου 1 δισ. ευρώ το 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Xella εδρεύει στο Duisburg της Γερμανίας και διαθέτει κορυφαία βιώσιμα brands όπως τα Ytong, Silka, Hebel και Multipor, καθώς επίσης απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε 21 από τις πιο ελκυστικές αγορές της Ευρώπης.

Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 1,85 δισ. ευρώ, υπόκειται σε συνήθεις όρους και ρυθμιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Holcim, Miljan Gutovic, δήλωσε: «Αυτή η στρατηγική εξαγορά αποτελεί ορόσημο στο όραμά μας να γίνουμε ο κορυφαίος συνεργάτης για τη βιώσιμη κατασκευή, επιταχύνοντας τις λύσεις υψηλής αξίας της Holcim στον τομέα Building Solutions, σύμφωνα με τη στρατηγική NextGen Growth 2030. Η Xella θα ενισχύσει την προσφορά μας στους πελάτες στην ιδιαίτερα ελκυστική αγορά τοιχοποιίας αξίας άνω των 12 δισ. ευρώ, προσφέροντας ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις και ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τους 4.000 εργαζομένους της Xella».

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