Διαμαντοπούλου: Η νίκη του Ερχιουρμάν δίνει μήνυμα ελπίδας και ρεαλισμού - Όλοι έχουμε ευθύνη

Στην ανάρτηση της στο Facebook η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρεται στην νίκη του Ερχιουρμάν, η οποία ανατρέπει τον φαινομενικό διχασμό που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις και δημιουργεί νέα δυναμική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό, στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
Όπως τονίζει, η επίσκεψη της απεσταλμένης του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ αναμένεται να αξιοποιήσει το νέο πολιτικό κλίμα. Η στιγμή είναι κρίσιμη και απαιτεί συλλογική ευθύνη για ένα ειρηνικό και ενωμένο ευρωπαϊκό μέλλον της Κύπρου.
Αναλυτικά η ανάρτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου αναφέρει: «Λίγες μέρες πριν ήμουν στην Κύπρο. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν 50-50 στον Ερσίν Τατάρ και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Οι διαφορές μεταξύ τους ήταν τεράστιες και φαινόταν να επικρατεί διχασμός στους Τουρκοκυπρίους. Το αποτέλεσμα των εκλογών απέδειξε το αντίθετο. Η πλειοψηφία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας έκανε μια ώριμη, θαρραλέα επιλογή: είπε «όχι» στον αναχρονισμό και «ναι» στη δημοκρατία, την κοσμικότητα, την αυτονομία και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Η καθαρή νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν δίνει μήνυμα ελπίδας και ρεαλισμού — υπέρ της επανεκκίνησης του διαλόγου για μια δίκαιη λύση στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και του σεβασμού των δύο κοινοτήτων.
Η συγκυρία είναι ενδιαφέρουσα, καθώς η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, επιστρέφει στη νήσο για να διερευνήσει το έδαφος για επανέναρξη των συνομιλιών.
Η νέα πολιτική πραγματικότητα δημιουργεί ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα, για μια Κύπρο ειρηνική, δημοκρατική και ευρωπαϊκή, προς όφελος όλων των πολιτών της. Όλοι έχουμε ευθύνη τώρα».
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