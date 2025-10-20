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Διαμαντοπούλου: Η νίκη του Ερχιουρμάν δίνει μήνυμα ελπίδας και ρεαλισμού - Όλοι έχουμε ευθύνη
Πολιτική
14:26 - 20 Οκτ 2025

Διαμαντοπούλου: Η νίκη του Ερχιουρμάν δίνει μήνυμα ελπίδας και ρεαλισμού - Όλοι έχουμε ευθύνη

Reporter.gr Newsroom
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Το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στα κατεχόμενα της Κύπρου, με την καθαρή νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν, σηματοδοτεί μια ώριμη επιλογή της τουρκοκυπριακής κοινότητας υπέρ της δημοκρατίας, του εκσυγχρονισμού και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού αναφέρει, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Άννα Διαμαντοπούλου.

Στην ανάρτηση της στο Facebook η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρεται στην νίκη του Ερχιουρμάν, η οποία ανατρέπει τον φαινομενικό διχασμό που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις και δημιουργεί νέα δυναμική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό, στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Όπως τονίζει, η επίσκεψη της απεσταλμένης του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ αναμένεται να αξιοποιήσει το νέο πολιτικό κλίμα. Η στιγμή είναι κρίσιμη και απαιτεί συλλογική ευθύνη για ένα ειρηνικό και ενωμένο ευρωπαϊκό μέλλον της Κύπρου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου αναφέρει: «Λίγες μέρες πριν ήμουν στην Κύπρο. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν 50-50 στον Ερσίν Τατάρ και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Οι διαφορές μεταξύ τους ήταν τεράστιες και φαινόταν να επικρατεί διχασμός στους Τουρκοκυπρίους. Το αποτέλεσμα των εκλογών απέδειξε το αντίθετο. Η πλειοψηφία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας έκανε μια ώριμη, θαρραλέα επιλογή: είπε «όχι» στον αναχρονισμό και «ναι» στη δημοκρατία, την κοσμικότητα, την αυτονομία και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η καθαρή νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν δίνει μήνυμα ελπίδας και ρεαλισμού — υπέρ της επανεκκίνησης του διαλόγου για μια δίκαιη λύση στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και του σεβασμού των δύο κοινοτήτων.
Η συγκυρία είναι ενδιαφέρουσα, καθώς η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, επιστρέφει στη νήσο για να διερευνήσει το έδαφος για επανέναρξη των συνομιλιών.
Η νέα πολιτική πραγματικότητα δημιουργεί ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα, για μια Κύπρο ειρηνική, δημοκρατική και ευρωπαϊκή, προς όφελος όλων των πολιτών της. Όλοι έχουμε ευθύνη τώρα».

{https://www.facebook.com/anna.diamantopoulou/posts/10236424486205772?ref=embed_post}

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