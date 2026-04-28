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Holcim: Η Mητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ξεκινά το 2026 με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
21:35 - 28 Απρ 2026

Holcim: Η Mητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ξεκινά το 2026 με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική

Reporter.gr Newsroom
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Η Holcim κατέγραψε με βάαη ανακοίνωση, ισχυρή οργανική ανάπτυξη στις καθαρές πωλήσεις, αξιοποιώντας τις ηγετικές της θέσεις σε ιδιαίτερα ελκυστικές αγορές. 

Η σημαντική οργανική αύξηση στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (recurring EBIT) προήλθε από την αυστηρή διαχείριση κόστους, την επιχειρησιακή αριστεία και την αυξημένη ζήτηση για τα premium brands και τις βιώσιμες λύσεις μας. Αυτό οδήγησε τα προϊόντα ECOPact και ECOPlanet να φτάσουν σε νέα υψηλά επίπεδα συμμετοχής στις πωλήσεις των αντίστοιχων κατηγοριών τους.

Συνοπτικά καταγράφονται τα εξής:

  1. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν οργανικά κατά 3,9% και ανήλθαν σε 3.520 εκατ. CHF
  2. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (recurring EBIT) αυξήθηκαν οργανικά κατά 8,3% και διαμορφώθηκαν σε 431 εκατ. CHF
  3. Συνεχίζεται η δυναμική στις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) με πέντε στρατηγικές κινήσεις να ολοκληρώνονται στο Α’ τρίμηνο
  4. Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Cementos Pacasmayo και υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς στην Κολομβία για επιτάχυνση της ανάπτυξης στην ελκυστική αγορά της Λατινικής Αμερικής

Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για το 2026

Ο Miljan Gutovic, CEO της Holcim, δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της Holcim για την αφοσίωση και τη συμβολή τους στο ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς.

Αναλυτικά με βάση την ανακοίνωση, "¨ενισχύοντας την κυκλική μας τεχνολογία ECOCycle, αυξήσαμε τον όγκο ανακυκλωμένων υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων κατά 24%.

Η πειθαρχημένη στρατηγική μας στις εξαγορές και συγχωνεύσεις συνεχίστηκε με πέντε συμφωνίες που δημιουργούν αξία σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Τον Μάρτιο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην Cementos Pacasmayo στο Περού και υπογράψαμε συμφωνία για την εξαγορά δραστηριοτήτων δομικών υλικών και λύσεων στην Κολομβία. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την παρουσία μας στη δυναμική αγορά της Λατινικής Αμερικής. Με το ανθεκτικό και αποδεδειγμένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2026».

Επισκόπηση επιδόσεων Α’ τριμήνου

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Ισχυρή κερδοφόρα ανάπτυξη

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 3.520 εκατ. CHF, σημειώνοντας οργανική αύξηση 3,9%, με επιτάχυνση της δυναμικής τον Μάρτιο. Τα επαναλαμβανόμενα EBIT αυξήθηκαν οργανικά κατά 8,3% στα 431 εκατ. CHF. Το περιθώριο EBIT επηρεάστηκε από μεταβολές στο πεδίο δραστηριοτήτων κατά το Α’ τρίμηνο.

Στοχευμένες επενδύσεις σε ελκυστικές αγορές

Η Holcim συνεχίζει να επενδύει σε αγορές υψηλής δυναμικής και ολοκλήρωσε πέντε συμφωνίες που δημιουργούν αξία κατά το πρώτο τρίμηνο.

Για την ενίσχυση του τομέα “Building Materials”, η Holcim ολοκλήρωσε την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην Cementos Pacasmayo, κορυφαίου παραγωγού δομικών υλικών στο Περού, με καθαρές πωλήσεις ύψους 594 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για το 2025. Παράλληλα, προχώρησε στην εξαγορά της Uranus Pluton SRL στη Ρουμανία.

Ο τομέας “Building Solutions” ενισχύθηκε με δύο εξαγορές: της Jacobs NV στο Βέλγιο και της δραστηριότητας έτοιμου σκυροδέματος του Stevenson Group στη Νέα Ζηλανδία.

Ολοκλήρωσε επίσης την εκποίηση των δραστηριοτήτων στον Λίβανο, οι οποίες περιλαμβάνουν δραστηριότητες στην Κύπρο.

Τον Μάρτιο, η Holcim υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά δραστηριοτήτων δομικών υλικών και λύσεων στην Κολομβία από τη Cemex, οι οποίες αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες καθαρές πωλήσεις περίπου 360 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για το 2026. Η

συναλλαγή τελεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις και τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του έτους.

Η βιωσιμότητα ως μοχλός ανάπτυξης

Η ζήτηση των πελατών για το βιώσιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Holcim συνέχισε να αυξάνεται. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις του σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ECOPact ανήλθαν στο 31% των συνολικών πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος, έναντι 29% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ οι καθαρές πωλήσεις του ECOPlanet διαμορφώθηκαν στο 39% των πωλήσεων τσιμέντου, έναντι 35%¹ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ενισχύοντας την εφαρμογή της κυκλικής τεχνολογίας κατασκευών ECOCycle, η Holcim αύξησε τον όγκο των ανακυκλωμένων υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων κατά 24%¹ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία του Α’ τριμήνου 2025 έχουν αναπροσαρμοστεί λόγω δραστηριοτήτων σε παύση και άλλων ουσιωδών αλλαγών στο πεδίο ενοποίησης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως στρατηγικός επιταχυντής δημιουργίας πρόσθετης αξίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί στρατηγικό επιταχυντή δημιουργίας πρόσθετης αξίας για τη Holcim, βελτιώνοντας την απόδοση και ενισχύοντας τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες.

Η Holcim στοχεύει σε οφέλη ύψους 200 εκατ. CHF στα επαναλαμβανόμενα EBIT από την αξιοποίηση της ΤΝ έως το 2028, προερχόμενα τόσο από αποφυγή κόστους όσο και από εξοικονομήσεις. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται επενδύσεις ανάπτυξης ύψους περίπου 20 εκατ. CHF ετησίως σε τέσσερις βασικούς τομείς: παραγωγή, logistics, εμπορική λειτουργία και διοίκηση.

Συνολικά, υλοποιούνται 38 πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας που αξιοποιούν την ΤΝ σε όλο τον Όμιλο Holcim, μεταξύ των οποίων:

  1. Holcim M-Predict: Μοντέλα προγνωστικής ανάλυσης με χρήση ΤΝ για την απόδοση του εξοπλισμού, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας συντήρησης
  2. Holcim Foresight: Μοντέλα πρόβλεψης με χρήση ΤΝ για τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης στόλου και δικτύου
  3. Holcim+: Ψηφιακή πλατφόρμα πελατών με χρήση ΤΝ για ολοκληρωμένο προγραμματισμό, παραγγελία και παράδοση, με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, 24/7
  4. Holcim Career Hub: Εσωτερική πλατφόρμα με χρήση ΤΝ που αντιστοιχίζει τους ανθρώπους της Holcim με ευκαιρίες εντός του Ομίλου, δημιουργώντας αξία και ενισχύοντας την ανάπτυξη ταλέντου

Καθοδήγηση 2026

Η στρατηγική NextGen Growth 2030 συνεχίζει να οδηγεί την ανάπτυξη:

  • 3% – 5% οργανική αύξηση πωλήσεων
  • 8% – 10% αύξηση EBIT
  • Βελτίωση περιθωρίου EBIT
  • Ελεύθερες ταμειακές ροές ~2 δισ. CHF
  • >20% αύξηση ανακυκλωμένων υλικών

Αποτελέσματα ανά δραστηριότητα

Οι δύο πελατοκεντρικές κατηγορίες προϊόντων της Holcim είναι τα Building Materials και τα Building Solutions, οι οποίες από κοινού προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις— από θεμελιώσεις και δάπεδα έως τοιχοποιία και στέγες — καλύπτοντας το σύνολο του δομημένου περιβάλλοντος, από έργα υποδομών και εμπορικές εφαρμογές έως οικιστικά έργα.

Ο τομέας Building Materials περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τσιμέντου και αδρανών υλικών, με έμφαση στο τσιμέντο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και στα κυκλικά αδρανή. Ο τομέας Building Solutions περιλαμβάνει ενεργειακά αποδοτικά δομικά συστήματα, καθώς και σκυρόδεμα υψηλών επιδόσεων και λύσεις επιφανειών.

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Περιφερειακή απόδοση

Ευρώπη

Ισχυρή ζήτηση τον Μάρτιο, αύξηση χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο 70%. Οι επενδύσεις σε υποδομές διαμορφώνουν θετικές προοπτικές, ενώ σε αρκετές χώρες καταγράφεται αύξηση στις οικοδομικές άδειες για οικιστικά έργα.

Λατινική Αμερική

Οργανική ανάπτυξη 7,6% στις πωλήσεις. Τα επαναλαμβανόμενα EBIT παρέμειναν σε οργανικά σταθερά επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με περιθώριο άνω του 30%.

Στο Μεξικό, ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας που προβλέπει την κατασκευή 1,8 εκατομμυρίων νέων κατοικιών, καθώς και έργα υποδομών, αναμένεται να επιταχύνουν την ανάπτυξη. Στην Κεντρική Αμερική, καταγράφεται υψηλή ζήτηση για κατοικίες και έργα υποδομών.

Ασία, Μέση Ανατολή & Αφρική

Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση EBIT κατά 26,3%. Θετική δυναμική σε Β. Αφρική και Αυστραλία.

Τα έργα υποδομών και οικιστικής ανάπτυξης αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη στη Βόρεια Αφρική, ενώ στην Αυστραλία καταγράφεται ισχυρή δυναμική από μεγάλα έργα, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032 στο Μπρισμπέιν.

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