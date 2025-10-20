Εντός της ημέρας η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Μαρινάκης: Άμεσα εφαρμοστέα η διάταξη

Εντός της ημέρας, εκτός απροόπτου, θα κατατεθεί η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας πως ο στόχος της κυβέρνησης είναι η προστασία του μνημείου και κατηγορώντας την αντιπολίτευση για διχαστικό λόγο και προσπάθεια πόλωσης.

«Πολύ σύντομα – μέσα στην ημέρα νομίζω – θα κατατεθεί η τροπολογία και αύριο [21/10] θα υποστηριχθεί στη Βουλή. Θα βγει και το σχετικό πρόγραμμα ούτως ώστε να δοθούν και επισήμως οι απαντήσεις για το πώς θα γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία στη Βουλή από πλευράς τουλάχιστον κυβερνητικής πλειοψηφίας. Άρα πολύ λίγος χρόνος μένει για να λυθούν όλες οι απορίες και στο πρακτικό και στο ουσιαστικό επίπεδο, δηλαδή το περιεχόμενο της τροπολογίας», είπε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν θα κάνουμε κάποια a priori επιθετική ενέργεια»

Όσον αφορά στα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που είναι γραμμένα έξω από τη Βουλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως δεν θα γίνει «κάποια a priori επιθετική ενέργεια γιατί ο στόχος δεν είναι διχαστικός». Όπως είπε, αυτό αποφασίστηκε, «για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς-αγνώστους του πολιτικού συστήματος-δήθεν αλληλέγγυους». Τόνισε, δε, πως «στόχος είναι ο σεβασμός, η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο».

Άμεσα εφαρμοστέα η διάταξη

Υπογράμμισε πως «από τη στιγμή που η τροπολογία ψηφιστεί από το κοινοβούλιο θα αποτελεί νόμο του κράτους και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι a la carte».

«Οφείλει το κράτος δια των αρμοδίων αρχών να εφαρμόζει το νόμο. Άρα ό,τι λέει η συγκεκριμένη διάταξη την οποία θα τη μάθετε σήμερα, θα είναι άμεσα εφαρμοστέα από τότε που θα δημοσιευτεί από τις αρμόδιες αρχές. Θα περιγράφει κάποια πράγματα που θα απαγορεύονται στο πλαίσιο της προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται. Αλίμονο αν ψηφίζαμε διατάξεις για να μην τις εφαρμόζουμε» ανέφερε.

«Δεν βάζουμε στο ζύγι τη μνήμη των ηρώων του έθνους και ένα τραγικό δυστύχημα»

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης είπε: «Δεν θα μπούμε στη διαδικασία μιας στείρας αντιπαράθεσης και μιας άχαρης από την αντιπολίτευση προσπάθειας σύγκρισης, να βάλουμε δηλαδή στο ζύγι την τιμή, τον σεβασμό στη μνήμη των ηρώων του έθνους με ένα τραγικό δυστύχημα και τα θύματα αυτού ή τα θύματα οποιασδήποτε άλλης εθνικής τραγωδίας. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, δεν είναι αυτός ο στόχος της κυβέρνησης, είναι της αντιπολίτευσης. Να μας χωρίσουν για άλλη μια φορά σε άσπρο – μαύρο, βόρειους και νότιους και πάει λέγοντας. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία».

«Η αντιπολίτευση δημιουργεί ένα ψευτοδίλημμα για να πολώσει και να διχάσει»

Όπως είπε, «το ερώτημα θα είναι ένα και απλό σε όλα τα κόμματα: Συμφωνούν να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ναι ή όχι; Αυτό είναι το ερώτημα γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος θέλει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να μην μετατρέπεται σε έναν χώρο διαμαρτυριών ή έναν χώρο με σπρέι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι όποιος δεν θέλει να γίνεται αυτό δεν σέβεται τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος. Είναι ένα ψευτοδίλημμα το οποίο δημιουργεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αντιπολίτευσης για να πολώσει και να διχάσει την κοινωνία. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή. Το ερώτημα θα είναι ένα και απλό και σε αυτό θα κληθούν όλα τα κόμματα δια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας να τοποθετηθούν».