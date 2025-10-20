Χρηστίδης: Επικοινωνιακή γκάφα της κυβέρνησης η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Την επιλογή της κυβέρνησης να φέρει τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επέκρινε, ηχηρά, ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open και την εκπομπή “10 Παντού”, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή γκάφα.

«Ο σεβασμός στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι αδιαμφισβήτητος. Εδώ και δεκαετίες δεν έχει υπάρξει ούτε μία στιγμή, ούτε από πορείες, ούτε από διαμαρτυρίες, ούτε όταν κατέβαιναν εργαζόμενοι στους δρόμους, ούτε όταν είχαμε τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, ούτε όταν είχαμε τα συλλαλητήρια των “παραιτηθείτε”.

Ούτε ένας άνθρωπος δεν τόλμησε ποτέ να παραβιάσει την έννοια την οποία έχει ο άγνωστος Στρατιώτης. Ούτε ο Πάνος Ρούτσι την παραβίασε ποτέ. Στάθηκε μπροστά στο βήμα της Βουλής με τον τρόπο που ο ίδιος επέλεξε για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι μία σειρά από τα δεδομένα, τα οποία ο ίδιος είχε βάλει στη συζήτηση, δεν είχαν προχωρήσει και η Δικαιοσύνη τον άκουσε σε αυτό το ηθικό και λογικό αίτημα που είχε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ότι πρόκειται για λάθος εισήγηση προς τον πρωθυπουργό, ο οποίος και την αποδέχτηκε, με σκοπό να «αλλάξει την ατζέντα με βίαιο τρόπο».

Ο Παύλος Χρηστίδης επέμεινε, θέτοντας επανειλημμένως τα εξής ερωτήματα, αναδεικνύοντας τη σκοπιμότητα της κυβέρνησης: «Δεν γνώριζαν 5,5 χρόνια τώρα ότι είναι μπλεγμένες πολλές διαφορετικές αρμοδιότητες; Δεν γνώριζαν τόσα χρόνια τώρα ότι έχει πάρει φωτιά ο χώρος όπου στέκονται οι Εύζωνες; Δεν γνώριζαν ότι έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά; Τώρα ξαφνικά προσβλήθηκαν, μετά από 30 ημέρες που έκατσε ο κ. Ρούτσι εκεί;».

Τόνισε ως προς αυτό ότι «αυτό το οποίο ενόχλησε τη Νέα Δημοκρατία ήταν ο συμβολισμός της αποδοχής του αιτήματος των γονέων από τη Δικαιοσύνη». Και πρόσθεσε: «Γιατί ήταν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης εκείνος ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι θα καθυστερήσει η δίκη και η δίκη δεν καθυστερεί να ξεκινήσει, γιατί ήταν ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης που έλεγε ότι κάποιος είναι πίσω από τον κύριο Ρούτσι. Επομένως, μιλάμε για μία επικοινωνιακή γκάφα, η οποία δεν θα αλλάξει την ατζέντα από τα βασικά ζητήματα τα οποία κουβεντιάζουμε».

Στηλίτευσε, δε, με έντονο τρόπο τις “γαλάζιες” αναφορές περί “τσαντιριών” μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη και δήλωσε ότι πρόβλημα για τη χώρα συνιστά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και η διαχείρισή του από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Και ρωτώ. Αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη είναι τσαντίρι; Τα ονόματα των παιδιών που είναι εκεί σήμερα είναι τσαντίρι; Εάν λοιπόν δεν είναι, γιατί συζητάμε για τις εσωκομματικές κόντρες του κυρίου Δένδια με τον κύριο Μητσοτάκη και για το ποιος έχει την ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Πρόβλημα για την εικόνα μας δεν είναι η εικόνα μπροστά στο Σύνταγμα. Είναι τα σμπαραλιασμένα τρένα των Τεμπών. Αυτή είναι η εικόνα που πληγώνει σήμερα την Ελλάδα. Και έρχεται η κυρία Κοβέσι και λέει ότι εξαιτίας συγκεκριμένων συμβάσεων που δεν υλοποιήθηκαν, σκοτώθηκαν τα παιδιά», συμπλήρωσε.