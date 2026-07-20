Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ολοκλήρωσε, -όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση-, μια ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων, ενισχύοντας την οικονομική του ανάπτυξη και επιταχύνοντας την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή σε μια νέα εποχή αειφόρων δομικών λύσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ διαμορφώθηκε στα 321 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 32,4%, φθάνοντας τα 38,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 51,3 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της εταιρίας να επενδύει συστηματικά στην ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Ορόσημο της χρονιάς αποτέλεσε η έναρξη των εργασιών του εμβληματικού έργου OLYMPUS, μιας επένδυσης συνολικού ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ, που θα μετατρέψει τo Εργοστάσιο Παραγωγής Τσιμέντου στο Μηλάκι Ευβοίας σε μία από τις πρώτες μονάδες μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος στην Ευρώπη, μέσω τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture & Storage -CCS). Το έργο έχει επιλεγεί για συγχρηματοδότηση ύψους 124,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ενταχθεί στις «Στρατηγικές Επενδύσεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η εταιρία συνεχίζει να πρωτοστατεί στην πράσινη μετάβαση, με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ECOPlanet να αποτελεί πλέον το 55% του συνολικού όγκου πωλήσεων τσιμέντου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση πιο βιώσιμων κατασκευαστικών λύσεων στην ελληνική αγορά.

Θετική ήταν και η πορεία των υπόλοιπων εταιριών του Ομίλου. Η δραστηριότητα σκυροδέματος της Lafarge Beton κατέγραψε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 20,5%, στα 146 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος ξεπέρασαν τα 1,76 εκατ. κυβικά, μια ιστορικά υψηλή επίδοση στην ιστορία της εταιρείας καθώς τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 23,1% και έφτασαν τα 9,8 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διατηρεί ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα και στον τομέα των αδρανών και βιομηχανικών ορυκτών, λειτουργώντας ένα δίκτυο 15 λατομείων αδρανών υλικών και 4 ορυχείων βιομηχανικών ορυκτών. Το 2025 αποτέλεσε έτος σημαντικής ανάπτυξης και για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τον όγκο πωλήσεων να ενισχύεται κατά 13%, φτάνοντας τους 9,5 εκατ. τόνους από 8,4 εκατ. το 2024. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 97 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 18%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) σημείωσε άλμα 21,4%, αγγίζοντας τα 30 εκατ. ευρώ.

H Geocycle συνέχισε να υποστηρίζει τη στρατηγική του Ομίλου για την κυκλική οικονομία και την αξιοποίηση εναλλακτικών πόρων, ενισχύοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμα μοντέλα παραγωγής. Στον τομέα της ανακύκλωσης, η εταιρία διαχειρίζεται ετησίως περίπου 120.000 τόνους εισερχόμενων αποβλήτων συσκευασίας, εξασφαλίζοντας την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και τη διοχέτευσή τους στην αγορά ώστε να αξιοποιηθούν ως δευτερογενείς πρώτες ύλες για τη βιομηχανία.

Παράλληλα, ο Όμιλος ενισχύει δυναμικά την κυκλική οικονομία, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων), που αποφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Το 2025, διαχειριστήκαμε συνολικά 2.382.000 τόνους ΑΕΚΚ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 34,42% σε σχέση με το 2024, μετατρέποντας τα υλικά αυτά σε πολύτιμους πόρους για σύγχρονες και βιώσιμες κατασκευές.

Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον Όμιλο. Ενισχύσαμε τις οικονομικές μας επιδόσεις, επιταχύναμε τις επενδύσεις μας και προχωρήσαμε αποφασιστικά στην υλοποίηση του έργου OLYMPUS, μιας επένδυσης που θα διαμορφώσει το μέλλον της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους ανθρώπους μας, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».