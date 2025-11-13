ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 7,7% στις κυκλοφορίες νέων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο
12:52 - 13 Νοε 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 7,7% στις κυκλοφορίες νέων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε την Πέμπτη (13/11) ότι κατά το μήνα Οκτώβριο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.637 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 19.155 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%. Μείωση 2,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Οκτώβριο του έτους 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2025 ανέρχονται σε 11.950 έναντι 10.700 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Οκτώβριο του 2025, ανήλθε σε 7.017 έναντι 7.408 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,3%. Αύξηση 15,4% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Οκτώβριο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2025 ανέρχονται σε 6.734 έναντι 7.027 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,2%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 220.671 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 209.847 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2%. Αύξηση 3,0% είχε παρουσιάσει το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 ανέρχονται σε 133.187 έναντι 127.456 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, ανήλθε σε 75.688 έναντι 73.689 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7%. Αύξηση 19,2% είχε παρουσιάσει το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 ανέρχονται σε 72.473 έναντι 70.146 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%.

