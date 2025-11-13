Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενισχύει την ανθεκτικότητά της με ιδιόκτητα πυροσβεστικά αεροσκάφη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε σήμερα (13/11) τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Αεροδρόμιο Μεγάρων για την παραλαβή τριών Diamond DA62 MPP.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη στιγμή συμβολική, καθώς σηματοδοτεί την αρχή της υλοποίησης του μεγαλύτερου και πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων Πολιτικής Προστασίας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, το οποίο έχει σχεδιαστεί προσεκτικά από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και χρηματοδοτείται εν μέρει από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως τόνισε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της χώρας, απαραίτητη για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο έντονων κρίσεων και των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών, χαρακτηρίζοντάς τα όχι απλά ως ποιοτική αναβάθμιση αλλά ως «ποιοτικό άλμα» σε σχέση με τα προηγούμενα μέσα. Τόνισε επίσης ότι το κόστος λειτουργίας τους είναι σημαντικά χαμηλότερο και ότι πλέον η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια συνδέονται μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι τα αεροσκάφη μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλες αποστολές, όπως η επιτήρηση των συνόρων, ενισχύοντας συνολικά την ισχύ της χώρας.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τα σημερινά αεροσκάφη αποτελούν μόνο το πρώτο βήμα. Στα επόμενα στάδια περιλαμβάνεται η παραλαβή σύγχρονων ιδιόκτητων ελικοπτέρων κατάσβεσης, με τα δύο πρώτα να αναμένονται το καλοκαίρι του 2026. Το σημαντικότερο έργο όμως, όπως υπογράμμισε, είναι η πλήρης ανανέωση του στόλου πυροσβεστικών αεροσκαφών, η αναβάθμιση των παλιών Canadair και η απόκτηση επτά νέων Canadair 515.

Το πρώτο νέο Canadair 515, με την ονομασία GreeceOne, θα παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία το 2028 και θα διαθέτει σημαντικά αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα νυχτερινής επιχειρησιακής δράσης, επιτρέποντας την κατάσβεση πυρκαγιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.