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ΤΙΤΑΝ: Συμφωνία εξαγοράς του εργοστασίου τσιμέντου Κeystone στη Βόρεια Αμερική
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
10:02 - 09 Ιαν 2026

ΤΙΤΑΝ: Συμφωνία εξαγοράς του εργοστασίου τσιμέντου Κeystone στη Βόρεια Αμερική

Reporter.gr Newsroom
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O Όμιλος ΤΙΤΑΝ επεκτείνει την παρουσία του στη Βόρεια Αμερική με συμφωνία εξαγοράς του εργοστασίου τσιμέντου Κeystone, προωθώντας τη στρατηγική TITAN Forward 2029 έναντι 310 εκατ. Δολαρίων.

Η Titan SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Titan America SA («Titan America»), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχει συνάψει συμφωνία για την εξαγορά της Keystone Cement Company, εταιρείας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια.

Η συναλλαγή συμπεριλαμβάνει μία σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής τσιμέντου, η οποία διαθέτει έναν από τους αποδοτικότερους κλιβάνους τσιμέντου στην περιοχή Lehigh Valley της Πενσυλβάνια, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 990.000 τόνους (short tons) κλίνκερ. Χάρη στην πλεονεκτική του τοποθεσία, το εργοστάσιο μπορεί να εξυπηρετήσει μία αγορά 6,2 εκ. τόνων (short tons) ετησίως, στις Πολιτείες της Πενσυλβάνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Οχάιο, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία σε έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, σε επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και σε εκτεταμένα προγράμματα εκσυγχρονισμού των μεταφορικών δικτύων. Η εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τις πωλήσεις της Titan America, να ενισχύσει τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της και να βελτιώσει τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, μέσω της επίτευξης συνεργειών και σημαντικών λειτουργικών και εμπορικών οφελών - μέσω της Essex Cement στο Νιού Τζέρσεϊ και της Roanoke Cement στη Βιρτζίνια - καθώς και μέσω των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης ιπτάμενης τέφρας της Titan America, χάρη στην Separation Technologies, θυγατρικής εταιρεία της Τitan, που δραστηριοποιείται στην Πενσυλβάνια και στο Οχάιο.

Το τίμημα της συναλλαγής (το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές μετά την ολοκλήρωση της) ανέρχεται σε $310 εκ., που αντιστοιχεί σε περίπου $313 δολάρια ανά τόνο (short ton) τρέχουσας παραγωγικής δυναμικότητας κλίνκερ και η ολοκλήρωση της τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και λοιπών συνήθων όρων.

Ο Bill Zarkalis, Πρόεδρος και CEO της Titan America ανέφερε ότι: “Η στρατηγική επένδυση ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της Titan America στις ισχυρά αναπτυσσόμενες περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και επιτρέπει στην Titan America να ενισχύσει περαιτέρω την υπάρχουσα βασική δραστηριότητά της στον τομέα των βιομηχανικών υλικών, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα.

Επιπλέον, αντικατοπτρίζει την πειθαρχημένη προσέγγιση μας στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στοχεύοντας σε επενδύσεις όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας, το εμπορικό μας δίκτυο και τον ισχυρό ισολογισμό μας, δημιουργώντας σημαντική αξία για τους μετόχους μας.”

Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σημείωσε ότι: “H εν λόγω εξαγορά στις ΗΠΑ εναρμονίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλοu, ΤΙΤΑΝ Forward 2029, οι οποίες εστιάζουν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας τσιμέντου και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών στα βασικά μας προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών τσιμεντοειδών προϊόντων. Η εξαγορά αποτυπώνει επίσης την πρόσφατη ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου στις κύριες αγορές, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι κινήσεις με σκοπό την εξαγορά της καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής τσιμέντου στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, με προοπτική για εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, την μονάδα άλεσης τσιμέντου στη Γαλλία, εξαγορές σε μονάδες αδρανών υλικών στην Ελλάδα, την σύσταση κοινοπραξίας σε εταιρία παροχής λύσεων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και επενδύσεις σε μονάδες ποζολάνης στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όπως και σε εγκαταστάσεις ιπτάμενης τέφρας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ινδία.”

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