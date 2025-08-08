Σαράντης: Κάτω από 10% το ποσοστό της FMR LLC

Η εταιρεία Σαράντης προχώρησε σε γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η “Εταιρεία”) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία FMR LLC την 8 Αυγούστου 2025 ότι, λόγω διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η εταιρεία FMR LLC έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων επιχειρήσεών της στην Εταιρεία, κατήλθε του ορίου του 10% κατά την 7η Αυγούστου 2025 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 9,99%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 6.369.956 δικαιώματα ψήφου.