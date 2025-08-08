Bitcoin: Τέλος εποχής για τον κλασικό τετραετή κύκλο - Νέα δεδομένα με ETFs και θεσμικούς επενδυτές

Ο ιστορικός τετραετής κύκλος του Bitcoin, βασισμένος στο halving, φαίνεται να αλλάζει ριζικά λόγω της θεσμικής συμμετοχής, των ETFs και της ρυθμιστικής σταθεροποίησης. Αναλυτές θεωρούν πως ο κύκλος έχει μεταβληθεί και οι μεγάλες καταρρεύσεις 70–80% πιθανόν ανήκουν στο παρελθόν, με πιο ήπιες διορθώσεις 30–50% να είναι το νέο «φυσιολογικό». Η αγορά ωριμάζει και εισέρχεται σε φάση μεγαλύτερης σταθερότητας και μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Ο παραδοσιακός, συχνά προβλέψιμος, «κύκλος» του Bitcoin δείχνει σημάδια ότι ενδέχεται να «σπάσει», καθώς μια νέα γενιά επενδυτών και ένα πιο υποστηρικτικό ρυθμιστικό περιβάλλον μεταβάλλουν τις συνθήκες της αγοράς.

Αν αυτός ο κύκλος όντως καταρρεύσει, θα έχει σοβαρές συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αξιολογούν την τιμή του Bitcoin και τον σωστό χρόνο για να επενδύσουν σε αυτό.

«Δεν είναι επίσημα τελειωμένος μέχρι να δούμε θετικές αποδόσεις και το 2026. Αλλά πιστεύω ότι θα συμβεί, οπότε ας το πούμε έτσι: Νομίζω ότι ο τετραετής κύκλος έχει τελειώσει», δήλωσε στο CNBC ο Matthew Hougan, επικεφαλής επενδύσεων της Bitwise Asset Management.

Τι είναι ο κύκλος του Bitcoin;

Ο κύκλος του Bitcoin αναφέρεται, γενικά, σε ένα τετραετές μοτίβο μεταβολών τιμής που περιστρέφεται γύρω από ένα βασικό γεγονός: το λεγόμενο halving, δηλαδή τη μείωση των ανταμοιβών εξόρυξης, όπως προβλέπεται από τον κώδικα του Bitcoin.

Το halving συμβαίνει περίπου κάθε τέσσερα χρόνια – η τελευταία μείωση έγινε τον Απρίλιο του 2024 και η προηγούμενη τον Μάιο του 2020.

Με το halving, η ανταμοιβή σε Bitcoin που λαμβάνουν οι «miners» (εξορύκτες, δηλαδή όσοι διατηρούν ενεργό το δίκτυο) μειώνεται στο μισό. Αυτό περιορίζει τη ροή νέου Bitcoin στην αγορά. Συνολικά, θα υπάρξουν μόνο 21 εκατομμύρια Bitcoin.

Παραδοσιακά, το Bitcoin καταγράφει άνοδο μετά το halving, φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά. Στη συνέχεια, ακολουθεί πτώση της τάξης του 70–80% και περίοδος παρατεταμένης καθίζησης,— το λεγόμενο «crypto winter». Μετά από αυτή την περίοδο, η τιμή σταθεροποιείται, και πλησιάζοντας στο επόμενο halving, ξεκινά νέος ανοδικός κύκλος.

Τι έχει αλλάξει στον κύκλο του Bitcoin;

Στον τελευταίο κύκλο, παρατηρήθηκε μια ασυνήθιστη αντίδραση της αγοράς: Το Bitcoin έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό άνω των $73.000 τον Μάρτιο του 2024, πριν από το halving – σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές, που τα ρεκόρ καταγράφονταν μετά το γεγονός.

«Σε κάθε προηγούμενο κύκλο, τα ιστορικά υψηλά έρχονταν 12–18 μήνες μετά το halving», δήλωσε στο CNBC ο Saksham Diwan, αναλυτής της CoinDesk Data.

Ο βασικός λόγος για την αλλαγή αυτή ήταν η έγκριση των ETFs Bitcoin στις ΗΠΑ, που ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται τον Ιανουάριο του 2024. Τα ETFs επιτρέπουν στους επενδυτές να έχουν έκθεση στο Bitcoin χωρίς να το κατέχουν άμεσα, κάτι που προσέλκυσε κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές που μέχρι πρότινος κρατούσαν αποστάσεις από τα crypto.

«Αυτή τη φορά, η ζήτηση για spot Bitcoin ETF ουσιαστικά "πρόλαβε" την παραδοσιακή μετε-halving φάση ανακάλυψης τιμής. Ήταν η πρώτη ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι θεσμικές ροές μπορούν να μεταβάλουν τη δυναμική του κύκλου», εξήγησε ο Diwan.

Τι άλλοι παράγοντες έχουν επηρεάσει τον κύκλο του Bitcoin;

Τα ETFs αποτέλεσαν το πρώτο σοβαρό πλήγμα στον τετραετή ρυθμό του Bitcoin, φέρνοντας επενδυτές με μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Αλλά και άλλοι παράγοντες της αγοράς έχουν αλλάξει: Ο Hougan της Bitwise αναφέρεται σε μεγάλες κρίσεις του παρελθόντος που σηματοδοτούσαν τα «crypto winters» – όπως η κατάρρευση των ICOs το 2018 και η χρεοκοπία της FTX το 2022.

Τώρα όμως, το μακροοικονομικό περιβάλλον και η ρυθμιστική προσέγγιση έχουν αλλάξει: «Τα επιτόκια είναι πιο πιθανό να πέσουν παρά να ανέβουν το επόμενο έτος, και το γεγονός ότι οι ρυθμιστικές αρχές πλέον θέλουν να εμπλακούν με τα crypto, αντί να τα αγνοούν πλήρως, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο νέων "καταρρεύσεων"», εξήγησε ο Hougan.

Ο πρώην επικεφαλής της SEC, Gary Gensler, είχε ξεκινήσει σειρά νομικών ενεργειών κατά εταιρειών crypto. Η βιομηχανία μιλούσε για στοχευμένη καταστολή. Ωστόσο, υπό τη διοίκηση του Προέδρου Τραμπ, η SEC έχει αποσύρει κάποιες υποθέσεις και η Ουάσινγκτον εξετάζει πλέον νέα νομοθετικά πλαίσια, ενώ ανακοίνωσε ακόμη και στρατηγικό απόθεμα Bitcoin.

Την ίδια ώρα, εισηγμένες εταιρείες έχουν αρχίσει να συσσωρεύουν Bitcoin στο πλαίσιο των στρατηγικών τους.

«Με την ωρίμανση της αγοράς, την αύξηση των μακροπρόθεσμων κατόχων και τη μείωση της μεταβλητότητας, ο παραδοσιακός τετραετής κύκλος δίνει τη θέση του σε πιο ρευστές και μακρο-εξαρτώμενες κινήσεις», δήλωσε ο Ryan Chow, συνιδρυτής του Solv Protocol.

Σε ποιο σημείο του κύκλου βρισκόμαστε;

Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, οι πιο έντονες αυξήσεις στην τιμή του Bitcoin παρατηρούνται μεταξύ της 500ής και 720ής ημέρας μετά το halving, όπως επισημαίνει ο Diwan της CoinDesk. Τόσο στους κύκλους του 2016 όσο και του 2020, το Bitcoin κορυφώθηκε μέσα σε αυτό το διάστημα.

«Αν το μοτίβο αυτό επαναληφθεί, τότε θα πρέπει να αναμένουμε πιθανή επιτάχυνση μεταξύ του Γ’ τριμήνου 2025 και των αρχών του Α’ τριμήνου 2026», σημειώνει ο Diwan. Ωστόσο προσθέτει ότι μέχρι στιγμής η πορεία της τιμής είναι πιο ήπια σε σχέση με προηγούμενες μετα-halving περιόδους.

Ο Hougan υποστηρίζει ότι ο τετραετής κύκλος έχει τελειώσει, αν και για να θεωρηθεί αυτό επίσημο, θα πρέπει να δούμε θετική πορεία το 2026, κάτι που θεωρεί πιθανό.

«Δεν πιστεύω ότι εξαλείψαμε τη μεταβλητότητα, αλλά θεωρώ πως α) οι δυνάμεις που δημιουργούσαν τον κύκλο στο παρελθόν έχουν αποδυναμωθεί και β) άλλες ισχυρές δυνάμεις, με διαφορετικό χρονισμό, κυριαρχούν πλέον στην αγορά», τόνισε σε email.

Το πιο πρόσφατο ιστορικό υψηλό του Bitcoin καταγράφηκε στις 14 Ιουλίου, ξεπερνώντας τα $123.000.

Είναι παρελθόν οι καταρρεύσεις της τάξης του 80%;

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των προηγούμενων κύκλων του Bitcoin ήταν οι βουτιές της τάξης του 70% έως 80% από τα ιστορικά υψηλά, μετά από κάθε halving.

Ωστόσο, στελέχη της κρυπτοαγοράς δήλωσαν στο CNBC ότι πλέον αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί, λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στον τετραετή κύκλο του Bitcoin.

Ο Ryan Chow από το Solv Protocol ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι η εποχή των σκληρών πτώσεων 70%–80% έχει περάσει.»

Σημείωσε πως η μεγαλύτερη διόρθωση σε αυτόν τον κύκλο ήταν περίπου 26% με βάση το κλείσιμο, συγκριτικά με 84% μετά το ιστορικό υψηλό του 2017 και 77% μετά από εκείνο του 2021.

Η συσσωρευμένη κατοχή από μακροπρόθεσμους επενδυτές και οι σταθερές εισροές από θεσμικούς παίκτες συμβάλλουν, όπως είπε, στη μείωση της έντασης των πτώσεων.

Ο Chow πρόσθεσε πως ενδέχεται να υπάρξουν διορθώσεις 30% έως 50% ως αντίδραση σε μακροοικονομικούς κραδασμούς ή ρυθμιστικές εκπλήξεις, αλλά πιθανότατα θα είναι πιο σύντομες και λιγότερο βίαιες από εκείνες του παρελθόντος.

Αντίστοιχα, ο Matthew Hougan (Bitwise Asset Management) συμφώνησε ότι πτώσεις 30%-50% είναι ακόμη πιθανές, αλλά τόνισε: «Πιστεύω ότι οι πτώσεις της τάξης του 70% ανήκουν στο παρελθόν.»