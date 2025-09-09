ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαστράτος στη ΔΕΘ: Συζήτηση για το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων - Επιπτώσεις και Προκλήσεις
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13:11 - 09 Σεπ 2025

Παπαστράτος στη ΔΕΘ: Συζήτηση για το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων - Επιπτώσεις και Προκλήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση, στο εταιρικό περίπτερο της Παπαστράτος, με θέμα «Παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων: Επιπτώσεις και Προκλήσεις», με τη συμμετοχή του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και του Αντιπροέδρου της Παπαστράτος, Ιάκωβου Καργαρώτου. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Τάσος Ζάχος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για την εξέλιξη του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, τα οποία καταγράφουν σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται το 2024 στο 17% της συνολικής κατανάλωσης, έναντι 24% το 2023, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την αυξητική τάση που παρατηρείται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η πρόοδος αυτή αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα των διωκτικών Αρχών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στη σταθερότητα της φορολογίας.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, επισήμανε ότι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως: «Το θέμα της φοροδιαφυγής είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής και γίνεται πράξη με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Το φορολογικό καθεστώς πρέπει να είναι όσο πιο σταθερό και προβλέψιμο γίνεται και να αφήνει θετικό αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ο νέος τελωνειακός κώδικας, που αναθεωρήθηκε για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ενισχύει την ψηφιοποίηση, τη διασύνδεση των ελεγκτικών μηχανισμών και προσφέρει ισχυρά εργαλεία για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σημειώνοντας ότι η τεχνογνωσία της αγοράς είναι καθοριστική για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Αναφερόμενος στη σοβαρότητα του προβλήματος, επισήμανε: «Το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων δεν προκαλεί μόνο απώλεια εσόδων, αλλά είναι πολλαπλά επιζήμιο και για τη δημόσια υγεία. Οι πολίτες που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα εκτίθενται σε απρόβλεπτους κινδύνους, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούν εγκληματικά δίκτυα που δρουν σε όλο τον κόσμο. Τα ευρήματα από τις αναλύσεις που διενεργούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι σοκαριστικά: περιττώματα ποντικών, νύχια και μούχλα βρίσκονται μέσα στα παράνομα τσιγάρα».

Ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος, παρουσίασε τα δεδομένα που καταγράφουν τη σημαντική πρόοδο στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου, αποδίδοντας τη μείωση του φαινομένου σε ένα συνδυασμό παραγόντων: «Η μείωση του ποσοστού των παράνομων τσιγάρων από το 24% στο 17% είναι ένα εξαιρετικά ενθαρρυντικό αποτέλεσμα, που αποδεικνύει τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν υπάρχει σχέδιο, συντονισμός και συνεργασία. Η πρόκληση, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Χρειάζεται να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική και να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην καινοτομία και την πρόληψη, ώστε να μη δούμε ξανά το φαινόμενο να εντείνεται, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια. Η μάχη κατά του παράνομου εμπορίου και η προστασία των πιο ευάλωτων δεν είναι αγώνας που μπορεί να κερδηθεί από έναν μόνο φορέα, χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για τη χώρα».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 14:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χατζηδάκης: Δέκα παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων
Πολιτική

Χατζηδάκης: Δέκα παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων

H Γαλλία σε κρίση: UBS, Deutsche Bank, Commerzbank, Citi και ING αξιολογούν τον αντίκτυπο στις αγορές
Ειδήσεις

H Γαλλία σε κρίση: UBS, Deutsche Bank, Commerzbank, Citi και ING αξιολογούν τον αντίκτυπο στις αγορές

Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική βομβιστική επίθεση προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 21 ατόμων
Ειδήσεις

Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική βομβιστική επίθεση προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 21 ατόμων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο - Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο - Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού
Ειδήσεις

Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων
Οικονομία

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:17

Συμφωνία-ορόσημο: Το Ισραήλ αποσύρεται από δύο περιοχές του Λιβάνου - Απειλές για εμφύλιο από Χεζμπολάχ

Magazino
26/06/2026 - 22:00

Πώς το έδαφος αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και περπατάμε στην πόλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 21:59

Μασσαλία: Στα χέρια των γαλλικών αρχών τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 21:40

Δικηγορικοί Σύλλογοι κατά του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις μας»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ