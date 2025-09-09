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H Γαλλία σε κρίση: UBS, Deutsche Bank, Commerzbank, Citi και ING αξιολογούν τον αντίκτυπο στις αγορές
Ειδήσεις
13:02 - 09 Σεπ 2025

H Γαλλία σε κρίση: UBS, Deutsche Bank, Commerzbank, Citi και ING αξιολογούν τον αντίκτυπο στις αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ανοίγει μια νέα φάση πολιτικής έντασης στο Παρίσι, ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μεγάλων τραπεζικών οίκων όπως η UBS, η Commerzbank, η Deutsche Bank, η Citi και η ING, δεν πρόκειται αναγκαστικά για νέο σοκ στις αγορές. Οι οίκοι αυτοί συμφωνούν ότι το πρόβλημα είναι κυρίως πολιτικό, η δοκιμασία δημοσιονομική και ότι η επίπτωση στις αγορές παραμένει προς το παρόν υπό έλεγχο.

Για τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο, ο Εμανουέλ Μακρόν καλείται να επιλέξει έναν πρωθυπουργό ικανό να αποφύγει την άμεση δυσπιστία της Εθνοσυνέλευσης. Το Ελιζέ ανακοίνωσε ήδη το βράδυ της Δευτέρας 8/9 ότι ο νέος επικεφαλής της κυβέρνησης θα οριστεί “εντός των επόμενων ημερών”.

Κοινή παραδοχή των αναλύσεων είναι ότι η πολιτική αριθμητική αποτελεί τον κύριο κίνδυνο για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Τα θεσμικά εργαλεία, όπως τα χρονοδιαγράμματα και οι έκτακτες διαδικασίες, μειώνουν τον λειτουργικό κίνδυνο, ωστόσο δεν αντιμετωπίζουν τον διαρθρωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με το χρέος και τους τόκους.

UBS: Περιθώριο συμβιβασμού για ήπιο προϋπολογισμό 2026

Η UBS θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι ο πρόεδρος Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό και ότι η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού θα συνεχιστεί με τους θεσμικούς «κόφτες» που αποτρέπουν οποιοδήποτε shutdown. Το σχέδιο προβλέπει την κατάθεση του προϋπολογισμού έως τις 7 Οκτωβρίου, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ειδικών νόμων ή διαχωρισμένης ψήφισης εσόδων και δαπανών εάν πιεστεί ο χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι το 2026 μπορεί να ξεκινήσει χωρίς λειτουργικό κενό, ακόμη και με κυβέρνηση υπηρεσιακού τύπου, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο έκτακτων αναταράξεων στις αγορές.

Η UBS εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού κοντά σε έλλειμμα 5% του ΑΕΠ για το 2026, έναντι του αρχικού 4,6%, με τροποποιήσεις στο πακέτο Μπαϊρού των 43,8 δισ. ευρώ, όπως η εγκατάλειψη της κατάργησης δύο αργιών, η αποφυγή παγώματος παροχών και η συζήτηση για παράταση επιδοτήσεων και φορολογικών μέτρων. Ο στόχος παραμένει η έγκριση ενός ήπιου προϋπολογισμού.

Deutsche Bank: Η γαλλική οικονομία ανθεκτική παρά τις πολιτικές ρωγμές και τις διαδηλώσεις

Η Deutsche Bank εστιάζει στις ρωγμές του κυβερνητικού συνασπισμού που έγιναν εμφανείς κατά την ψηφοφορία και που θα δυσχεράνουν την επόμενη φάση διαπραγμάτευσης των μέτρων. Παρά τις δυσκολίες, εκτιμά ότι η γαλλική οικονομία έχει συνηθίσει να λειτουργεί υπό καθεστώς υψηλής αβεβαιότητας, με το κόστος στην ανάπτυξη για το 2025 να εκτιμάται στο -0,3% ΑΕΠ. Ακόμη και με τις κινητοποιήσεις της 10ης και 18ης Σεπτεμβρίου, οι βραχυπρόθεσμες απώλειες αναμένεται να ανακτηθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο, καθώς η οικονομία έχει μάθει να «ζει με την αβεβαιότητα».

Πάντως, και οι δύο οίκοι, UBS και Deutsche Bank, συμφωνούν ότι δεν υπάρχει θεσμικό κενό και ότι ο κίνδυνος τεχνικού μπλοκαρίσματος είναι χαμηλός.

Commerzbank: Χωρίς δημοσιονομική προσαρμογή, το γαλλικό χρέος απειλεί να εκτιναχθεί

Η Commerzbank επισημαίνει τον μεσομακροπρόθεσμο κίνδυνο ότι χωρίς ουσιαστική δημοσιονομική προσαρμογή, το γαλλικό χρέος θα μπορούσε να υπερβεί το 150% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία και οι τόκοι να ξεπεράσουν το 4% του ΑΕΠ σε επταετία. Πολιτικά, η τοποθέτηση ενός νέου πρωθυπουργού δεν αρκεί για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, ενώ η προθυμία για επώδυνα μέτρα παραμένει χαμηλή. Η Commerzbank προειδοποιεί ότι ένας ήπιος προϋπολογισμός σήμερα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση αύριο λόγω του χρέους.

Citi: Περιορισμένη βραχυπρόθεσμη σύσφιξη για το γαλλικό 10ετές spread - Κίνδυνος αν οδηγηθούμε σε εκλογές

Σύμφωνα με την Citi, βραχυπρόθεσμα μπορεί να υπάρξει περιορισμένη σύσφιξη λόγω κλεισίματος θέσεων short, αλλά όχι κάτω από 70 μονάδες βάσης για το 10ετές spread OAT–Bund, που σήμερα βρίσκεται περίπου στις 77 μονάδες βάσης. Στο βασικό σενάριο ενός συμβιβαστικού προϋπολογισμού, η Γαλλία υποαποδίδει σταδιακά έναντι της περιφέρειας, επιστρέφοντας στο καθεστώς προ 25 Αυγούστου. Αν τελικά οδηγηθεί σε εκλογές, το spread θα προσεγγίσει τις 90 μονάδες βάσης. Η Citi διατηρεί στρατηγική θέση short σε 30ετή OAT έναντι Bonos.

ING: Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία κρατά τα spreads ανοιχτά

Τέλος, η ING εκτιμά ότι το εύρος των spreads δύσκολα θα στενέψει ουσιαστικά από εδώ και στο εξής, ενώ ο κίνδυνος εκλογών διατηρεί την αβεβαιότητα υψηλή. Ο αντίκτυπος σε υπόλοιπη Ευρωζώνη παραμένει περιορισμένος προς το παρόν, αλλά παρατεταμένη πολιτική ένταση θα μπορούσε να πιέσει χαμηλότερα τα swap rates λόγω φαινομένου risk-off.

Συνολικά, κανένας από τους οίκους δεν προβλέπει άμεσο «blowout» στις OATs, ενώ η κατεύθυνση του spread θα εξαρτηθεί από το αν και ποιος συμβιβασμός θα εγκριθεί τελικά στον προϋπολογισμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 13:47
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