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Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική βομβιστική επίθεση προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 21 ατόμων
Ειδήσεις
13:05 - 09 Σεπ 2025

Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική βομβιστική επίθεση προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 21 ατόμων

Reporter.gr Newsroom
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Μια ρωσική αεροπορική βομβιστική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 21 άτομα στο αγροτικό χωριό Yarova της ανατολικής περιοχής Ντονέτσκ της Ουκρανίας, δήλωσε την Τρίτη (9/9) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε την αεροπορική επίθεση ως «απευθείας επίθεση εναντίον ανθρώπων. Αθώων πολιτών», προσθέτοντας ότι «τέτοιες ρωσικές επιθέσεις δεν πρέπει να μείνουν χωρίς την κατάλληλη αντίδραση από τον κόσμο».

Ένα βίντεο από τον τόπο του συμβάντος που μοιράστηκε ο Ζελένσκι δείχνει τις φρικτές συνέπειες, με πολλά άψυχα σώματα – που φορούσαν πολιτικά ρούχα – να κείτονται στο έδαφος. Πολλοί από τους ανθρώπους στο βίντεο φαίνονται να είναι ηλικιωμένοι και πολλοί φαίνεται να έχουν υποστεί καταστροφικά τραύματα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι τα θύματα χτυπήθηκαν ενώ διανέμονταν οι συντάξεις στο χωριό, το οποίο απέχει περίπου δύο μίλια από την πρώτη γραμμή. Οι συντάξεις διανέμονται, μεταξύ άλλων, από την ταχυδρομική υπηρεσία της Ουκρανίας.

Στο βίντεο από τον τόπο του συμβάντος φαίνονται, επίσης, τα συντρίμμια ενός φορτηγού, το οποίο φαίνεται να είναι ένα κινητό υποκατάστημα της ταχυδρομικής υπηρεσίας, με μια παιδική χαρά με δύο κίτρινες τσουλήθρες να είναι ορατή στο βάθος.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 14:48
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