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Χατζηδάκης: Δέκα παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων
Πολιτική
12:51 - 09 Σεπ 2025

Χατζηδάκης: Δέκα παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων

Reporter.gr Newsroom
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Στα δύο πακέτα Μητσοτάκη, Απριλίου και Σεπτεμβρίου, υπάρχουν δέκα διαφορετικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στο Ρ/Σ ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, «το πακέτο Μητσοτάκη της Θεσσαλονίκης καλύπτει μεγάλες κοινωνικές ομάδες που πλέον θα δουν πιο ξεκάθαρα το όφελος από την πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια και η οποία συνδυάζει δημοσιονομική σταθερότητα, ανάπτυξη και περιορισμό της φοροδιαφυγής: οι μισθωτοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι κάτοικοι των χωριών και των ακριτικών νησιών». Σημείωσε, όμως, ότι είχε προηγηθεί και το πακέτο του περασμένου Απριλίου με θετικές παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους και τους ενοικιαστές.

Πρόσθεσε, δε, ότι αν αντί αυτού η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει τις προτάσεις για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας τότε αυτοί που έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα θα κέρδιζαν πολύ λιγότερα. «Η τιμαριθμοποίηση λειτουργεί εκ των πραγμάτων πιο ευνοϊκά για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Αν θέλει η αντιπολίτευση να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, ας το πει».

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα είναι:

1. Η πολύ ουσιαστική μείωση της φορολογίας εισοδήματος που ωφελεί το σύνολο των φορολογουμένων (μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και νέους) με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

2. Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων.

3. Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

4. Η αύξηση των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου.

5. Η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους.

6. Το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ για πάρα πολλούς συνταξιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα, που θα καταβληθεί φέτος.

7. Η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές το Νοέμβριο.

8. Οι αυξήσεις στα μισθολόγια για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, επίσης από φέτος.

9. Η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο.

10. Οι αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Πέρα από τη μείωση των φόρων, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που οδήγησαν σε συγκράτηση ή και μειώσεις τιμών. Παράδειγμα, η παρέμβαση της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργειακή αγορά που οδήγησε σε μείωση των τιμολογίων ρεύματος για το Σεπτέμβριο. Επίσης η παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια όπου είχαμε μειώσεις, οι λαϊκές αγορές παραγωγών που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους Δήμους. «Ασφαλώς υπάρχουν παραδείγματα αισχροκέρδειας, γι’ αυτό έχουν επιβληθεί πρόστιμα και κοιτάζουμε το επίπεδο ανταγωνισμού και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα της κυβέρνησης», τόνισε.

Για το «πακέτο» της ΔΕΘ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι τα παραπάνω έσοδα από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής επιστρέφουν ως κοινωνικό μέρισμα. «Υπήρξε το πακέτο του Απριλίου, οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και θα υπάρξει νέο πακέτο και του χρόνου γιατί η οικονομία έχει μπει σε ένα δρόμο. Οι παρεμβάσεις για την φοροδιαφυγή συνολικά είχαν το στοιχείο της φορολογικής δικαιοσύνης. Δεν τις έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ».

Όσον αφορά στις εκλογές, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κανένα λόγο να κάνει νωρίτερα εκλογές, γιατί έχει ξεδιπλώσει την πολιτική του με τρόπο ώστε ακριβώς τα περισσότερα αποτελέσματα να φανούν φέτος και του χρόνου. «Παρά τα όποια προβλήματα είμαστε μπροστά από τα άλλα κόμματα. Η αντιπολίτευση δεν έχει βρει περπατησιά και το αποτέλεσμα θα κριθεί στο πόσο συντεταγμένα εμείς στη Νέα Δημοκρατία θα δώσουμε τη μάχη. Μαζί με τον ειδικό ρόλο που έχει η κυβέρνηση η οποία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. «Εις οιωνός άριστος» στη δική μας περίπτωση είναι να κάνουμε τη δουλειά μας».

Ακόμα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα κρατάει καλές επαφές με τις ΗΠΑ, κάτι που, όπως σημείωσε, είναι αρκετά σημαντικό, ειδικά αν μπει στην «εξίσωση» η γειτονιά στην οποία βρίσκεται η χώρα. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το ενδιαφέρον των ΗΠΑ παραμένει υψηλό, η κυβέρνηση προχωρά το project της διερεύνησης των υδρογονανθράκων παρά το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Καταλήγοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε: «Αυτό που κάνουμε είναι πιο δίκαιο κοινωνικά και έχει μεταρρυθμιστικά χαρακτηριστικά. Θα επιμείνουμε μέχρι την τελευταία μέρα στη γραμμή της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, που αποδίδει. Συνδυάζουμε την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ευαισθησία στην πράξη, στα όρια των δυνατοτήτων. Κι αν δεν ήμασταν εμείς, διερωτώμαι ποιος θα έκανε μεταρρυθμίσεις, θα είχε προσελκύσει επενδύσεις και θα δημιουργούσε τόσες θέσεις εργασίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 12:53
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