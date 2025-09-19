Philip Morris International: Στα €400 εκατ. εξαγωγές από την Ελλάδα με θερμαινόμενα προϊόντα καπνού

Η μελέτη της EY-Parthenon παρουσιάζει τη συμβολή της PhilipMorrisInternational (PMI) στην οικονομία της ΕΕ (2019–2023), συμπεριλαμβανομένου 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας που υποστηρίχθηκαν, €19,6 δισ. που επενδύθηκαν σε ΜΜΕ-προμηθευτές και €2,3 δισ. που επενδύθηκαν στην Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ευρώπη, οδηγώντας σε €33 δισ. εξαγωγές της ΕΕ και σε συνολικό οικονομικό αποτύπωμα περίπου €290 δισ.

Σε μια περίοδο βαθιών προκλήσεων, η Ευρώπη χρειάζεται να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της μέσα από επενδύσεις στην τεχνολογία, την επιστήμη και τους ανθρώπους. Καθώς διαμορφώνονται νέοι κανονισμοί, όπως αναφέρει ανακοίνωση, η PMI καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη και οδηγούν την αλλαγή προς ένα καλύτερο μέλλον, όπου κανείς δεν μένει πίσω.

Η PMI δημοσιεύει σήμερα μελέτη για το οικονομικό της αποτύπωμα στην ΕΕ (2019-2023), η οποία εκπονήθηκε από την EY-Parthenon. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σημαντική συμβολή της PMI στην ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Με επενδύσεις ύψους €43,4 δισ. στην ΕΕ την τελευταία πενταετία, η PMI μετασχηματίζεται προς ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της δημόσιας υγείας και της βιωσιμότητας.

Βασικά σημεία της συμβολής της PMI στην απασχόληση και στο “Made in the EU οικοσύστημα” (2019–2023):

1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας υποστηρίχθηκαν σε ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ, εκ των οποίων περίπου 500 ήταν άμεσα υποστηριζόμενες θέσεις μόνο για το 2023 , ενώ οι υπόλοιπες προήλθαν από έμμεση, επαγόμενη και απασχόληση που σχετίζεται με το λιανεμπόριο.

εκ των οποίων περίπου , ενώ οι υπόλοιπες προήλθαν από έμμεση, επαγόμενη και απασχόληση που σχετίζεται με το λιανεμπόριο. €19,6 δισ. επενδύθηκαν σε περισσότερους από 45.000 προμηθευτές - ΜΜΕ, ενισχύοντας τα τοπικά “Made in EU” βιομηχανικά οικοσυστήματα και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ενισχύοντας τα τοπικά “Made in EU” βιομηχανικά οικοσυστήματα και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον €625 εκατ. δαπανήθηκαν για αγορές καπνού, στηρίζοντας ευρωπαίους καλλιεργητές και αγροτικές κοινότητες.

στηρίζοντας ευρωπαίους καλλιεργητές και αγροτικές κοινότητες. Πάνω από €2,3 δισ. επενδύθηκαν σε Έρευνα & Ανάπτυξη στην ήπειρο, προωθώντας την καινοτομία και την επιστημονική πρόοδο.

προωθώντας την καινοτομία και την επιστημονική πρόοδο. Πάνω από €33 δισ. σε εξαγωγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων €8,4 δισ. μόνο το 2023.

Ο Massimo Andolina, Πρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε:

«Στην ΕΕ, οι συνολικές επενδύσεις μας ξεπέρασαν τα €43 δισ. (2019–2023), με αποτέλεσμα ένα συνολικό οικονομικό αποτύπωμα που προσεγγίζει τα €290 δισ. σε ολόκληρη την Ένωση. Επενδύουμε κυρίως σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: στους ανθρώπους. Υποστηρίζουμε περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ, ενισχύουμε τις δεξιότητές τους και ενδυναμώνουμε τις τοπικές οικονομίες. Σχεδόν €20 δισ. κατευθύνθηκαν στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, ενδυναμώνοντας το ευρωπαϊκό και περιφερειακό βιομηχανικό οικοσύστημα. Υποστηρίζουμε τη βιώσιμη γεωργία, αγοράζοντας καπνό που παράγεται στην Ευρώπη και στηρίζοντας τους Ευρωπαίους αγρότες.

Από το 2008, η PMI έχει επενδύσει πάνω από 14 δισ. δολάρια παγκοσμίως για την ανάπτυξη, την επιστημονική αξιολόγηση, την παραγωγή και την εμπορική διάθεση καινοτόμων μη καιόμενων προϊόντων, με έναν τολμηρό στόχο: να βάλουμε τέλος στην εποχή του τσιγάρου. Δεν πρόκειται μόνο για αριθμούς· πρόκειται για μετασχηματισμό και πρόοδο. Το ταξίδι μας προς ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο οδηγεί σε πραγματική, θετική αλλαγή, με κινητήρια δύναμη την Ευρώπη: σήμερα, πάνω από το 40% των παγκόσμιων καθαρών εσόδων μας προέρχεται από τα μη καιόμενα προϊόντα, που παράγονται σε 15 από τα 19 εργοστάσιά μας στην Ευρώπη.

Η ΕΕ οφείλει να υιοθετήσει μια αίσθηση επείγοντος για το μέλλον και να διαμορφώσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που προσελκύει επενδύσεις, επιταχύνει την καινοτομία και ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό. Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει τη δέσμευσή μας: η πρόοδος είναι γεγονός, το μέλλον χωρίς τσιγάρο χτίζεται καθημερινά, εδώ, στην Ευρώπη».

Τα 290 δισεκ. ευρώ σε οικονομικό αποτύπωμα

Όπως αναφέρεται, η εταιρεία είναι στρατηγικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι τομείς που δίνει ξεχωριστό στίγμα, όπως αναφέρεται, είναι:

1. Εξαγωγές

Εξαγωγές από την ΕΕ αξίας 33,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 8,4 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο το 2023.

Η αξία των εξαγωγών θερμαινόμενων προϊόντων καπνού (ΘΠΚ) της PMI ανταγωνίζεται παραδοσιακούς κλάδους, όταν συγκρίνεται με τα συνολικά εξαγωγικά χαρτοφυλάκια των χωρών:

Ιταλία: Οι εξαγωγές των ΘΠΚ ήταν αξίας 1,8 δισεκ. Ευρώ το 2023, πολύ κοντά στην αξία των εξαγωγών ελαιόλαδου της Ιταλίας που ήταν 2,2 δισ. ευρώ .

. Ρουμανία: Οι εξαγωγές των ΘΠΚ ξεπέρασαν σε αξία το 1 δισεκ. Ευρώ το 2022, που ισοδυναμεί με την μισή αξία των εξαγωγών σιταριού της Ρουμανίας που ήταν 2 δισ. ευρώ .

που ήταν . Ελλάδα: Οι εξαγωγές των ΘΠΚ ξεπέρασαν σε αξία τα 400 εκατ. Ευρώ, που υπερβαίνει το 50% της αξίας των εξαγωγών της ελληνικής φέταςπου ήταν 735 εκατ. ευρώ.

Συντελεστής ετήσιας αύξησης εξαγωγών (CAGR): +12%, αντανακλώντας την ισχυρή διεθνή ζήτηση για τα smoke-free προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη.

2. Αντίκτυπος στην Απασχόληση και το Οικοσύστημα

Υποστήριξη άνω του 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων:

488 άμεσων θέσεων πλήρους απασχόλησης [A1] , μόνο το 2023

[A1] μόνο το 2023 437 έμμεσων θέσεων ,

, 214 προκαλούμενες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί στην ευρύτερη οικονομία , και

, και 801 θέσεις εργασίας που επηρεάζονται από το λιανικό εμπόριο

Η παραγωγικότητα απασχόλησης της PMIείναι 2,9 xυψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (έτος αναφοράς 2023)

(έτος αναφοράς 2023) 51,45 δισεκατομμύρια ευρώ σε συνολικές εισφορές μισθών .

. 561 καταστήματα λιανικής πώλησης που πωλούν προϊόντα της PMI(έτος αναφοράς 2023).

που πωλούν προϊόντα της PMI(έτος αναφοράς 2023). 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε κερδοφορία λιανοπωλητών

Συντελεστής ετήσιας αύξησης επενδύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα (CAGR): +9%

625 εκατομμύρια ευρώ σε αγορές καπνού σε φύλλα

Οι δραστηριότητες της PMI αποφέρουν άμεσα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στους αγρότες, επηρεάζοντας συνολικά 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αγροτικούς μισθούς.

Βασικές πρωτοβουλίες για τους αγρότες:

Πρόγραμμα “Digital Farmer” στην Ιταλία (σελ.36)

Μετατροπή βιομάζας σε ξηραντήρες στην Ισπανία (σελ.36)

Υποτροφίες και προγράμματα βιωσιμότητας στη Βουλγαρία και την Ελλάδα (σελ. 36, 49, 54)

Ακόμη, 19,6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν σε 45.000 προμηθευτές - μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 37 εκατομμύρια ευρώ σε εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού

3. Επενδύσεις και Καινοτομία: 43,4 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικές επενδύσεις στην Ευρώπη

Περιλαμβάνει επενδυτικές (CAPEX) και λειτουργικές (OPEX) δαπάνες, και στρατηγικές πρωτοβουλίες στους ακόλουθους τομείς:

Ψηφιακή γεωργία

Κυκλικές αλυσίδες εφοδιασμού

Απασχόληση των νέων

Περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί στην Έρευνα & Τεχνολογία, στην ήπειρο, προωθώντας την καινοτομία και την επιστημονική πρόοδο.

4. Φορολογική Συνεισφορά: 181,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα για τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

€38,2 δισεκατομμύρια μόνο το 2023

143,1 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από το 80% προέρχεται από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που στηρίζουν τους δημόσιους προϋπολογισμούς για την υγεία, το κλίμα και τα κοινωνικά προγράμματα.

5. Συμμετοχή στη Διαμόρφωση Πολιτικών και Μελλοντική Προοπτική

Η PMI ζητά την υιοθέτηση μιας πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς που βασίζεται στην καινοτομία καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει νέους κανονισμούς που θα διαμορφώσουν το μέλλον της δημόσιας υγείας και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

Ενθαρρύνει την εποικοδομητική συνεργασία με επιχειρήσεις που προσφέρουν μετρήσιμη κοινωνικοοικονομική αξία στα κράτη μέλη.

Υποστηρίζει ρεαλιστικές, προοδευτικές πολιτικές που προωθούν την καινοτομία μέσω συνεργειών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έχουν πραγματικό, ουσιαστικό αντίκτυπο.