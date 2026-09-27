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Σερβία: Παραιτήθηκε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία - Ανοίγει ο δρόμος για εκλογές
Ειδήσεις
21:40 - 27 Σεπ 2026

Σερβία: Παραιτήθηκε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία - Ανοίγει ο δρόμος για εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου της Σερβίας υπέβαλε το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Η αποχώρησή του από την προεδρία συνδέεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με τον σχεδιασμό του να διεκδικήσει την πρωθυπουργία μετά τις βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου.

Ο Βούτσιτς αναμένεται να επιδιώξει να αναλάβει την πρωθυπουργία, εφόσον το κόμμα του εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό εδρών και καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

Η παραίτηση του Σέρβου προέδρου δημιουργεί, παράλληλα, νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα, καθώς η προεδρία θα οδηγηθεί σε εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου προέδρου.

Οι επόμενες κινήσεις των σερβικών αρχών αναμένεται να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα των πρόωρων προεδρικών εκλογών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της παράλληλης εκλογικής αναμέτρησης για το κοινοβούλιο στις 25 Οκτωβρίου.

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