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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα από το δημοσίευμα της WSJ
Πολιτική
22:09 - 27 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να απαντήσει στα σοβαρά ερωτήματα από το δημοσίευμα της WSJ  

Reporter.gr Newsroom
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Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το δημοσίευμα της WSJ ζητά και η αξιωματική αντιπολίτευση, με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, και τον υπεύθυνο ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκο Παρασύρη, να τονίζουν πως τα σοβαρά ερωτηματικά που προκαλούνται «δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της Ελληνικής Κυβέρνησης».  

«Η αναλυτική αναφορά επώνυμου δημοσιεύματος του αμερικανικού Τύπου σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας προκαλεί εύλογα σοβαρά ερωτηματικά που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της Ελληνικής Κυβέρνησης», αναφέρει αρχικά η Χαριλάου Τρικούπη, για να προσθέσει:

«Το ότι σχηματίζονται και συντηρούνται σκιές στον δημόσιο βίο της χώρας -ιδίως για τον ρόλο διπλωματικών αποστολών τρίτων κρατών στην Ελλάδα- επιτείνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία.

Η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας & Περιβάλλοντος, είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος.

Η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία, οφείλει δε να ενεργεί ως τέτοια σε κάθε περίπτωση και έναντι όλων, χωρίς καμία εξαίρεση», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως ανακοινώσεις στον απόηχο του ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας έχουν εκδώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2026 - 22:26
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