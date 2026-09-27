Κακλαμάνης: Σήμερα ξεκινά μια νέα ημέρα στην ιστορική φιλία μεταξύ της Ελλάδος και της Αλγερίας

Μια νέα εποχή στις ήδη εξαιρετικές και ιστορικές σχέσεις Ελλάδας – Αλγερίας με τον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε σειρά κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών τομέων, μέσω της συνέργειας της Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας, σηματοδοτεί η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, στο Αλγέρι.

Προσκεκλημένος του Προέδρου του Συμβουλίου του Έθνους (Γερουσία) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, κ. Azouz Nasri, o Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων έτυχε θερμότατης υποδοχής από την πολιτική ηγεσία της χώρας, καθώς έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Abdelmadjid Tebboune, ενώ συναντήθηκε και με την Πρόεδρο της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης, Dr. Khalida Boufedeche.

Η συνάντηση του Προέδρου του ελληνικού Κοινοβουλίου με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας είχε ως αντικείμενο τις προσπάθειες περαιτέρω αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών σε κρίσιμους τομείς.

Ο κ. Abdelmadjid Tebboune υπογράμμισε την επιθυμία του να συνέλθει ένα ελληνο-αλγερινό επιχειρηματικό φόρουμ για την προώθηση ελληνικών επενδύσεων στην Αλγερία, με δεδομένη τη σταθερή και εξαιρετική φιλία των δύο χωρών. Τόνισε ακόμη την ανάγκη της χώρας του για την μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στον γεωργικό τομέα και σημείωσε ότι πριν από το τέλος του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την αεροπορική σύνδεση Αλγερίου – Αθήνας. Τέλος, ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας συγκινήθηκε από την πρόσκληση του Προέδρου του ελληνικού Κοινοβουλίου να μιλήσει ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα.

Η επίσκεψη του κ. Ν. Κακλαμάνη, που συνοδεύεται από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Αλγερίας, κ. Ιωάννη Γιώργο (ΝΔ) και τον βουλευτή, κ. Στέφανο Παραστατίδη (ΠΑΣΟΚ), ξεκίνησε με την κατάθεση στεφάνου και την ξενάγηση στο μνημείο των Μαρτύρων, προς τιμήν όσων πρωτοστάτησαν στους απελευθερωτικούς αγώνες της Αλγερίας κατά των Γάλλων αποικιοκρατών.

Στη συνέχεια, ο κ. Ν. Κακλαμάνης μετέβη στο Συμβούλιο του Έθνους για την επίσημη συνάντηση με τον κ. Azouz Nasri. Ο Αλγερινός Πρόεδρος του Συμβουλίου του Έθνους, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, αναφέρθηκε αναλυτικά στις φιλικές σχέσεις δύο χιλιάδων χρόνων της Ελλάδας με την Αλγερία, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του Αλγερινού λαού για τη στήριξη της χώρας μας στους απελευθερωτικούς αγώνες.

Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες μετά την απελευθέρωση της Αλγερίας το 1962 που εγκαινίασε Πρεσβεία το 1963. « Η βοήθεια της Ελλάδας προς την Αλγερία ήταν αποτελεσματική και απτή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την βοήθεια της Ελλάδας, μια από τις λίγες χώρες, σε αυτό που αποκαλούμε «μαύρη δεκαετία» της χώρας μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Έθνους.

Ο κ. Azouz Nasri σημείωσε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει σε ελληνικές εταιρίες η σταθερότητα, το νομοθετικό πλαίσιο και η ασφάλεια που παρέχει η χώρα του. Τόνισε μάλιστα τη σημασία της συμβολής της Ελλάδας στην διεύρυνση των σχέσεων της Αλγερίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τον ρόλο που αποδίδει στη χώρα μας η οποία αναλαμβάνει από τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα που αφορούν στη διαφιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην ανάγκη να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με την ταυτόχρονη παύση του εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους και την ανάγκη να ανοίξει ο δρόμος για την επισιτιστική και υγειονομική βοήθεια προς την Γάζα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την εξαιρετική υποδοχή που του επιφυλάχθηκε και κάλεσε επισήμως τον κ. Azouz Nasri να επισκεφθεί την Αθήνα. «Δεν θέλω, ούτε εγώ ούτε οι συνάδελφοί μου, αυτή η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Προέδρου της Βουλής στη χώρα σας να είναι μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Επιθυμώ να είναι η αρχή μιας νέας φιλίας ή, καλύτερα, η ενίσχυση, όσο μπορούμε περισσότερο, της φιλίας που υπάρχει μεταξύ των λαών μας. Σήμερα θα βάλουμε τα θεμέλια και σιγά σιγά θα χτίζουμε τη νέα αυτή σχέση. Τόσο μεταξύ μας όσο και μεταξύ των συναδέλφων των Ομάδων Φιλίας, που από πλευράς μας έχουν το πράσινο φως να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν» υπογράμμισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Τόνισε ότι η Αλγερία είναι μια ασφαλής και σταθερή χώρα στην ταραγμένη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και γι’ αυτό υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες επενδύσεων, αλλά και ανάπτυξης των σχέσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, οι θαλάσσιες μεταφορές, η παιδεία, ο πολιτισμός και ο τουρισμός.

Ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι είχε επικοινωνία με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών κ. Γ. Γεραπετρίτη, ο οποίος έχει αναπτύξει προσωπική φιλική σχέση με τον Αλγερινό ομόλογό του κ. Ahmed Attaf, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα συνδράμει την Αλγερία στο ζήτημα της αναβάθμισης της σχέσης με την Ε.Ε. Διαβεβαίωσε πως «η Ελλάδα θα κάνει το καλύτερο προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο της Αλγερίας προς την Ευρώπη, κυρίως επειδή η χώρα σας αποτελεί πόλο σταθερότητας και ειρήνης σε μια ταραγμένη περιοχή.»

Σχετικά με την ύπαρξη ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης, ο κ. Ν. Κακλαμάνης σημείωσε ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο, πριν τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, ομόφωνα με απόφασή του στήριξε την ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών. Η θέση αυτή ισχύει και σήμερα και είναι και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Σημείωσε επίσης ότι είναι άλλο η αποδοκιμασία της τρομοκρατίας της Χαμάς και άλλο το να σκοτώνει κανείς αθώους πολίτες και παιδιά. Ενημέρωσε δε τον ομόλογό του, ότι διατηρεί προσωπική επαφή με τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Αθήνα, συμπληρώνοντας πως η Βουλή πρόσφατα φιλοξένησε και νοσήλευσε παιδιά από την Παλαιστίνη, «αλλά δεν έφτασε ποτέ, για τους γνωστούς λόγους, η φαρμακευτική βοήθεια που στείλαμε», όπως είπε.

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πίστη του ομολόγου του στην Κοινοβουλευτική Διπλωματία, σημειώνοντας ότι πρέπει οι δύο Ομάδες Φιλίας να συνεργαστούν συστηματικά για την προώθηση προς τις κυβερνήσεις τους των θεμάτων που θα αναδείξουν τη νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Καμιά φορά, εκεί που οι κυβερνήσεις διαφωνούν, εμείς οι βουλευτές μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Άρα σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική μας συνεργασία, μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου, δεν χρειάζεται να χτυπάτε την πόρτα μας, η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε πρόθυμοι να σας προσφέρουμε τεχνογνωσία για την καλύτερη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Να μη μείνουμε μόνο στα καλά λόγια, αλλά να έχουμε προχωρήσει σε κάποια θέματα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο τέλος της συνάντησης οι δύο Πρόεδροι υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων. Κλείνοντας την επίσκεψή του στο Συμβούλιο του Έθνους, ο Πρόεδρος της Βουλής υπέγραψε στο Χρυσό Βιβλίο Επισκεπτηρίων, που παραμένει στα ιστορικά αρχεία της Βουλής, σημειώνοντας: «Από σήμερα ξεκινά μια νέα ημέρα στην ιστορική φιλία μεταξύ της Ελλάδος και της Αλγερίας. Ελλάδα και Αλγερία αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και ειρήνης στην ταραγμένη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.»

Ο ρόλος της Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας κυριάρχησε και στη συνάντηση με την νεοεκλεγείσα, πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης Dr. Khalida Boufedeche, η οποία τόνισε ότι η Αλγερία είναι μια χώρα με σταθερότητα που πιστεύει στην αυτοδιάθεση των λαών, στο σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλου κράτους. «Ευελπιστούμε να πυκνώσουν οι επισκέψεις και να συμβάλουν στην πρακτική ανάπτυξη της Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας και στην περαιτέρω ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.»

Αναφερόμενη στην παράνομη μετανάστευση σημείωσε ότι πρέπει να ενταθεί η συνεργασία των δύο χωρών για την αντιμετώπιση του ζητήματος, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με βασικό στόχο να αντιμετωπιστεί το θέμα στη ρίζα του.

Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι εκτιμά και ο ίδιος τη συμβολή της Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας στην ανάπτυξη των σχέσεων των λαών, προσκαλώντας την Πρόεδρο της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης της Αλγερίας να επισκεφτεί την Αθήνα. «Είναι ευχάριστο το γεγονός πως που η φιλία των δύο χωρών, εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια, δεν έχει διαταραχτεί. Η Ελλάδα θα προσπαθήσει να συμβάλει θετικά στα θέματα που απασχολούν την Αλγερινή πολιτική ηγεσία» σημείωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Στο πέρας της συνάντησης, η Πρόεδρος της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης επεφύλασσε μια έκπληξη, δωρίζοντας στον κ. Ν. Κακλαμάνη ένα μεγάλο χειροποίητο βάζο, δείγμα της Αλγερινής λαϊκής κεραμικής δεξιοτεχνίας. Αποδεχόμενος το δώρο ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι θα κοσμεί το γραφείο του και θα έχει την ευκαιρία να το διαπιστώσει η κ. Khalida Boufedeche στην πρώτη επίσκεψή της στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η πρώτη μέρα του ταξιδιού του Πρόεδρου της Βουλής ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Μουσείο των Μαρτύρων όπου φυλάσσονται αντικείμενα και προβάλλονται πρόσωπα και αγώνες του Αλγερινού Λαού κατά της αποικιοκρατίας, από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και τον οκταετή απελευθερωτικό αγώνα κατά των Γάλλων, που έκλεισε το 1962 με την ανεξαρτησία της Αλγερίας. Μάλιστα στο επίσημο βιβλίο επισκεπτών ο κ. Ν. Κακλαμάνης έγραψε: «Η Βουλή των Ελλήνων τιμά τη μνήμη αυτών που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία της Αλγερίας.»

Σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, πριν τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, ο κ. Ν. Κακλαμάνης και η ελληνική αντιπροσωπεία ξεναγήθηκαν στη Βασιλική Notre-Dame d’ Afrique και στο Palace of Rias (Ναυτικό Μουσείο).

Ακολούθησε συνάντηση με την υπουργό, αρμόδια για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, Ms. Najiba Djilali, με την οποία ανέλυσαν τρόπους με τους οποίους τα δύο Κοινοβούλια μπορούν να ωθήσουν ουσιαστικά τις κυβερνήσεις τους με στόχο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων.