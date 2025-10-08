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ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.: Κορυφαίες διακρίσεις για το έργο MasVision στα UX|CX Awards 2025.
ΕΜΠΟΡΙΟ
10:12 - 08 Οκτ 2025

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.: Κορυφαίες διακρίσεις για το έργο MasVision στα UX|CX Awards 2025.

Reporter.gr Newsroom
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Την κορυφαία διάκριση Platinum, αλλά και 3 Gold διακρίσεις στα UX|CX Awards 2025, τον θεσμό που αναδεικνύει τις κορυφαίες πρακτικές στον τομέα της εμπειρίας πελάτη και χρήστη στην Ελλάδα, απέσπασε η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 

Το πολυβραβευμένο έργο MasVision της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που ενισχύει την αυτονομία και την προσβασιμότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία κατά τις αγορές τους στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό. Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. είναι η πρώτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ πανελλαδικά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, που σχεδίασε σούπερ μάρκετ ειδικά προσαρμοσμένο και φιλικό στις ανάγκες ατόμων με οπτική αναπηρία. Οι κατηγορίες των UX|CX Awards 2025 στις οποίες διακρίθηκε η εταιρεία για το έργο MasVision, με τα αντίστοιχα βραβεία είναι: PLATINUM στην ενότητα UX/CX TRANSFORMATION & STRATEGY PER INDUSTRY. GOLD στην κατηγορία Best in Retail στην ενότητα UX/CX TRANSFORMATION & STRATEGY PER INDUSTRY. GOLD στηνκατηγορία Best CX Initiative for Social Impact and Sustainability στην ενότητα CX INITIATIVES & PRACTICES IN CUSTOMER LIFECYCLEITOMER LIFEC. GOLD στην κατηγορία Best Use of Innovative Solutions Powered by ΕΙΕΠ στην ενότητα BEST USE OF DIGITAL CX SOLUTIONS & UX IMPLEMENTATIONS.

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