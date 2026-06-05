ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10:38 - 05 Ιουν 2026

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ τιμήθηκε με το Βραβείο «Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου» στο πλαίσιο των Βραβείων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία και συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και της εθνικής οικονομίας.  

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και θεσμικών φορέων.

Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ, καθώς επισφραγίζει μια σταθερή και διαρκή πορεία ανάπτυξης, εξωστρέφειας και προσφοράς, στη βάση μιας ιστορίας που ξεπερνά πλέον τον έναν αιώνα παρουσίας στον χώρο του φαρμάκου στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σταθερή προσήλωση του Ομίλου σε μια κουλτούρα ευθύνης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προσφορά του αγαθού της Υγείας.

Photo_3_1_9669f.jpeg

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πάντα ένα βραβείο από το ΕΒΕΑ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς» και συμπλήρωσε:

«Ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος υπήρξε ενεργό μέλος του Επιμελητηρίου και προσέφερε από διάφορες θέσεις ευθύνης επί οκτώ συνεχόμενα έτη. Ωστόσο, τολμώ να πω ότι σήμερα το ΕΒΕΑ διανύει ίσως την καλύτερη περίοδο της σύγχρονης πορείας του, με ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Παραλαμβάνουμε αυτό το βραβείο ως αναγνώριση μιας πορείας που ξεπερνά πλέον τον έναν αιώνα, αλλά και ως δέσμευση για τη συνέχεια. Ως η επόμενη γενιά Διοίκησης, τιμώντας την παρακαταθήκη του Παύλου Γιαννακόπουλου, έχουμε σήμερα σχεδόν τριπλασιάσει τα ποσοστά πωλήσεων και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στους ανθρώπους μας, με στόχο η ΒΙΑΝΕΞ να παραμένει στην κορυφή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και να δημιουργεί διαρκώς αξία για την κοινωνία και τη χώρα».

Photo_2_1_e5265.jpeg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Ειδήσεις

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.
Οικονομία

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις
Ειδήσεις

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» για 350.000 δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία

Κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» για 350.000 δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 13:09

Στουρνάρας: Σοβαρές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Κρίσιμη η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Πολιτική
05/06/2026 - 13:04

Πιερρακάκης: Αύξηση στο ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Οικονομία
05/06/2026 - 13:00

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:59

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Περιβάλλον
05/06/2026 - 12:42

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Αυτοδιοίκηση
05/06/2026 - 12:30

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

Οικονομία
05/06/2026 - 12:18

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:16

Ρουμανία: Εξερράγη θαλάσσιο drone στην Κωστάντζα – Δεν υπάρχουν θύματα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
05/06/2026 - 12:14

Ο οριστικός «θάνατος» του Ρήγα Φεραίου

Οικονομία
05/06/2026 - 12:11

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,94 δισ.

Πολιτική
05/06/2026 - 11:45

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 11:43

Deutsche Bank: Ανεβάζει τον πήχυ για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώρια ανάπτυξης και μετά το ράλι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
05/06/2026 - 11:35

Άνοιγμα προς τα αριστερά

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:34

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας με ανεργία 4,3% – Πρόβλεψη για 85.000 νέες θέσεις

Ειδήσεις
05/06/2026 - 11:12

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Πολιτική
05/06/2026 - 10:55

Παππάς: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίξει κόμμα Τσίπρα, θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 10:51

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Νομίσματα
05/06/2026 - 10:43

JPMorgan, Citi και άλλες μεγάλες τράπεζες σχεδιάζουν νέο σύστημα καταθέσεων ως απάντηση στα crypto

Ειδήσεις
05/06/2026 - 10:41

Ουκρανία: Η τεχνολογική αντεπίθεση που έφερε τη Ρωσία σε δύσκολη θέση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
05/06/2026 - 10:38

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 10:34

Θεοδωρικάκος: Έρχεται η εφαρμογή «PosoKanei» για το κόστος των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Εκλογές ΗΠΑ
05/06/2026 - 10:29

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Αναλύσεις
05/06/2026 - 10:24

Χρηματιστήριο: Στήριξη στις 23020 – Τα βλέμματα στραμμένα στα στοιχεία για το ΑΕΠ

Ναυτιλία
05/06/2026 - 10:18

Στρατηγική Συμφωνία μεταξύ ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας – Μπριζ

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:15

Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 10:11

Mermeren: Διανομή μικτού μερίσματος €1,6/μετοχή

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 10:07

Η Space Hellas ανακοίνωσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της, SenseOne

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 10:05

Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 09:59

Profile: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η άμυνα για την επόμενη μέρα ανάπτυξης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 09:59

Ελ. Βενιζέλος: Αυξημένη η επιβατική κίνηση στο πεντάμηνο, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ