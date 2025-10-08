Αλεξανδρούπολη: Στον ανακριτή οι τελευταίοι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν με δεκάδες όπλα στον Έβρο

Στον ανακριτή Αλεξανδρούπολης οδηγούνται σήμερα 8/10 οι έξι τελευταίοι Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες στον Έβρο, κατηγορούμενοι για απόπειρα μεταφοράς οπλισμού στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την υπόθεση με τον εντοπισμό 147 πιστολιών, 191 γεμιστήρων και πολλών ανταλλακτικών όπλων, η οποία έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στις αρχές ασφαλείας.

Χθες, οι άλλοι έξι συγκατηγορούμενοί τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους, ενώ όλοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Συμμετοχή ή συνέργεια σε εγκληματική οργάνωση,

Παράνομη είσοδο στη χώρα,

Παράνομη κατοχή και διακίνηση όπλων.

Το περιστατικό στο Τυχερό Έβρου

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αντλιοστασίου Τυχερού, κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν 13 άτομα (7 άνδρες και 6 γυναίκες), τουρκικής υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα μεταφέροντας βαρύ οπλισμό.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν 147 πιστόλια τύπου Glock και CZ, 191 γεμιστήρες καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων. Ο οπλισμός ήταν προσεκτικά συσκευασμένος και κρυμμένος με τρόπο που να δυσχεραίνει τον εντοπισμό του από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, τα κατασχεμένα όπλα εκτιμάται ότι θα κατέληγαν σε δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος με έδρα την Τουρκία, το οποίο δραστηριοποιείται εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Οι έρευνες εστιάζουν στην ταυτοποίηση των τελικών αποδεκτών του οπλισμού, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα επιχείρησε να τα περάσει στην ελληνική επικράτεια.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να λειτουργούσαν ως μεταφορείς ("βαποράκια") για λογαριασμό μεγαλύτερου κυκλώματος διακίνησης όπλων, που ενδέχεται να έχει διασυνδέσεις με οργανωμένα δίκτυα στην Τουρκία ή στα Βαλκάνια.

Η Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και την ΕΥΠ συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος, ενώ εξετάζονται οι διαδρομές χρηματοδότησης, τα μέσα μεταφοράς και τυχόν επαφές εντός της χώρας.

Τα κατασχεμένα όπλα έχουν ήδη αποσταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστική και δακτυλοσκοπική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες.