ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αλεξανδρούπολη: Στον ανακριτή οι τελευταίοι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν με δεκάδες όπλα στον Έβρο
Ειδήσεις
10:00 - 08 Οκτ 2025

Αλεξανδρούπολη: Στον ανακριτή οι τελευταίοι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν με δεκάδες όπλα στον Έβρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον ανακριτή Αλεξανδρούπολης οδηγούνται σήμερα 8/10 οι έξι τελευταίοι Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες στον Έβρο, κατηγορούμενοι για απόπειρα μεταφοράς οπλισμού στην Ελλάδα. 

Πρόκειται για την υπόθεση με τον εντοπισμό 147 πιστολιών, 191 γεμιστήρων και πολλών ανταλλακτικών όπλων, η οποία έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στις αρχές ασφαλείας.

Χθες, οι άλλοι έξι συγκατηγορούμενοί τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους, ενώ όλοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Συμμετοχή ή συνέργεια σε εγκληματική οργάνωση,
  • Παράνομη είσοδο στη χώρα,
  • Παράνομη κατοχή και διακίνηση όπλων.

Το περιστατικό στο Τυχερό Έβρου

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αντλιοστασίου Τυχερού, κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν 13 άτομα (7 άνδρες και 6 γυναίκες), τουρκικής υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα μεταφέροντας βαρύ οπλισμό.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν 147 πιστόλια τύπου Glock και CZ, 191 γεμιστήρες καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων. Ο οπλισμός ήταν προσεκτικά συσκευασμένος και κρυμμένος με τρόπο που να δυσχεραίνει τον εντοπισμό του από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, τα κατασχεμένα όπλα εκτιμάται ότι θα κατέληγαν σε δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος με έδρα την Τουρκία, το οποίο δραστηριοποιείται εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Οι έρευνες εστιάζουν στην ταυτοποίηση των τελικών αποδεκτών του οπλισμού, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα επιχείρησε να τα περάσει στην ελληνική επικράτεια.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να λειτουργούσαν ως μεταφορείς ("βαποράκια") για λογαριασμό μεγαλύτερου κυκλώματος διακίνησης όπλων, που ενδέχεται να έχει διασυνδέσεις με οργανωμένα δίκτυα στην Τουρκία ή στα Βαλκάνια.

Η Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και την ΕΥΠ συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος, ενώ εξετάζονται οι διαδρομές χρηματοδότησης, τα μέσα μεταφοράς και τυχόν επαφές εντός της χώρας.

Τα κατασχεμένα όπλα έχουν ήδη αποσταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για βαλλιστική και δακτυλοσκοπική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Καμία εκλογική συνεργασία
Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Καμία εκλογική συνεργασία

Ισπανία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες στα συντρίμμια του υπό ανακαίνιση κτιρίου
Ειδήσεις

Ισπανία: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες στα συντρίμμια του υπό ανακαίνιση κτιρίου

Μικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Σημαντικές απώλειες για τον Hang Seng του Χονγκ Κονγκ
Χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Σημαντικές απώλειες για τον Hang Seng του Χονγκ Κονγκ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Κακουργηματική δίωξη στον 28χρονο – Τη Δευτέρα 27/7 η απολογία του
Ειδήσεις

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Κακουργηματική δίωξη στον 28χρονο – Τη Δευτέρα 27/7 η απολογία του

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών
Ειδήσεις

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/07/2026 - 15:59

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 15:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Έρευνα για πιθανή επίθεση στον Ισίδωρο Ντογιάκο

Ειδήσεις
25/07/2026 - 15:08

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

Οικονομία
25/07/2026 - 12:40

Φρένο στην ακρίβεια με μειώσεις έως 20%: Από Δευτέρα 27/7 οι δεσμευτικές προτάσεις των επιχειρήσεων

Πολιτική
25/07/2026 - 12:15

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:52

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Οικονομία
25/07/2026 - 11:45

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:30

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Πολιτική
25/07/2026 - 11:15

Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26/7

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:57

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Ακίνητα
25/07/2026 - 10:45

Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται τα ενοίκια και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

Οικονομία
25/07/2026 - 10:32

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

Οικονομία
25/07/2026 - 10:25

Economist: Πώς συνήθισαν οι επενδυτές να ζουν με τον πληθωρισμό «στα ύψη»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:24

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 10:16

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Από θέσεως...
25/07/2026 - 10:13

Ένας κόσμος που αλλάζει

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/07/2026 - 10:10

Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ Για το αύριο της Αττικής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/07/2026 - 08:30

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 22:57

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
24/07/2026 - 22:40

Τα «διόδια» του Ορμούζ και η νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 22:09

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

Υγεία
24/07/2026 - 22:08

«Ένιωσα το αυτί μου βουλωμένο»: Η ιατρική επείγουσα κατάσταση που οι περισσότεροι αγνοούν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 21:38

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ