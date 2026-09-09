Πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Νέα Ιδέα» για το Dashboard Πολίτη e-ΕΦΚΑ

Μία ακόμη σημαντική διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική πορεία του e-Ε.Φ.Κ.Α. στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Φορέας απέσπασε το πρώτο βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2024, στην κατηγορία «Καλύτερη Νέα Ιδέα», στη θεματική «Υγεία – Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις», για την πρόταση «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Dashboard Πολίτη e-ΕΦΚΑ. Διαδικτυακή Υπηρεσία και Εφαρμογή Κινητού».

Η νέα αυτή βράβευση προστίθεται στις σημαντικές διακρίσεις που έχει κατακτήσει ο e-ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας την πρωτοποριακή δουλειά που συντελείται στον Φορέα για την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των υπηρεσιών του. Κοινός παρονομαστής η καινοτομία και η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Οι άνθρωποι πίσω από τη νέα διάκριση

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί επιστέγασμα μιας συστηματικής προσπάθειας, στην οποία η Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό του e-ΕΦΚΑ συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας σύγχρονης ψηφιακής υπηρεσίας, με επίκεντρο τον πολίτη.

Επικεφαλής της βραβευθείσας ομάδας είναι ο Διοικητής e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, με τη συμμετοχή:

Της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, Πασχαλιάς Τραυλού,

Του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Μάρκου Κατελανή,

Του Προϊστάμενου του Τμήματος Σχεδιασμού και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εμμανουήλ Καραθανάση

Το βραβείο απένειμε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία κατά την απονομή υπογράμμισε ότι: «ο e-Ε.Φ.Κ.Α. κατάφερε να μετατραπεί από «παρίας» της δημόσιας διοίκησης σε πρωταγωνιστή, αποσπώντας τα τελευταία χρόνια τέσσερα έως πέντε βραβεία, ορισμένα μάλιστα από το εξωτερικό».

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, δήλωσε: «Κάθε βράβευση έχει αξία όταν δείχνει τον δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Το Dashboard Πολίτη είναι μέρος του οράματός μας για έναν e-ΕΦΚΑ ψηφιακό, σύγχρονο και πραγματικά ανθρωποκεντρικό. Έναν Φορέα που δεν ακολουθεί απλώς την εποχή του, αλλά διαμορφώνει το αύριο της κοινωνικής ασφάλισης».

Ο πολίτης στο επίκεντρο της ψηφιακής μετάβασης

Η βράβευση του Dashboard Πολίτη e-ΕΦΚΑ, ως διαδικτυακής υπηρεσίας και εφαρμογής κινητού, επιβεβαιώνει τη μετάβαση σε έναν πιο ψηφιακό, σύγχρονο, προσβάσιμο και ανθρωποκεντρικό e-ΕΦΚΑ, με τον πολίτη στο επίκεντρο.

Μέσα από το Dashboard, οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αιτήσεις και παροχές, στο ασφαλιστικό τους ιστορικό, σε πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, στην ενημέρωση και πληρωμή οφειλών προς το ΚΕΑΟ μέσω IRIS, καθώς και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία και σε αναλυτική ενημέρωση για τη σύνταξή τους.

Τα τελευταία χρόνια, ο e-ΕΦΚΑ έχει κάνει σταθερά και ουσιαστικά βήματα στον ψηφιακό του μετασχηματισμό, αναπτύσσοντας 135 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες.

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α., με την αμέριστη και διαρκή στήριξη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζει να επενδύει στην ψηφιοποίηση, στη διαλειτουργικότητα, στην αυτοματοποίηση και στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, έχοντας ως σταθερό στόχο έναν Φορέα πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στις ανάγκες του πολίτη.