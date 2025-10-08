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ΧΑ: Η αναβάθμιση από τον FTSE Russell... απέναντι στη γαλλική κρίση
Αναλύσεις
10:01 - 08 Οκτ 2025

ΧΑ: Η αναβάθμιση από τον FTSE Russell... απέναντι στη γαλλική κρίση

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,80% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2069,60 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 200,6 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με αψιμαχίες μεταξύ αγοραστών και πωλητών που είχαν σαν αποτέλεσμα την εναλλαγή του προσήμου του ΓΔ. Όμως, μετά τις 12μμ περίπου, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κίνηση καταγράφοντας το ενδοσυνεδριακό υψηλό λίγο πριν τις δημοπρασίες. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίτλους (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Τιτάν, ΑΔΜΗΕ). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,447% με τις ευρωπαϊκές αγορές να αναπνέουν μετά την 48ωρη παράταση παραμονής του Γάλλου Πρωθυπουργού στη θέση του. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,25%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+2,12%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,72%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,98%), ο ΟΠΑΠ (+1,11%), η Κύπρου (+1,28%), η Metlen (+0,82%), o OTE (+0,70%) αλλά και η Ιλυδα (+10,63%), η Qualco (+3,98%) και η Performance Technologies (+2,90%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Lamda (-0,91%), το ΔΑΑ (-1,09%), η Optima (-0,80%), η Aegean (-0,75%) και η Aktor (-0,67%). Απολογιστικά, 54 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν.

Ο οίκος FTSE Russell αναβάθμισε το Χρηματιστήριο σε αναπτυγμένη αγορά καθώς εκπληρώνει τα είκοσι δύο κριτήρια Ποιότητας των Αγορών, έχει τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης αγοράς και αριθμού κινητών αξιών και του έχει δοθεί επενδυτική βαθμίδα από 3 οίκους αξιολόγησης. Καταλύτης που διαμορφώνει προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης του ΓΔ με την πολιτική κρίση στη Γαλλία να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Επιχειρηματικά και οικονομικά νέα

Jumbo: διατηρεί τη σύσταση «overweight»με αυξημένη τιμή-στόχο στα 37,5 ευρώ (από 36 ευρώ) η Pantelakis Securities.

Σε αύξηση της καθαρής αρνητικής θέσης στη μετοχή της MTLN προχώρησε η Millennium Capital Management και πλέον είναι στο 0,72175% σύμφωνα με τη σημερινή κατάσταση της Ε.Κ.

Παπαστεργίου: Έργα €500 εκατ. για την αποτελεσματικότητα του Δημοσίου. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κινείται με ταχύτατους ρυθμούς στον τομέα της ψηφιοποίησης, με 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες ήδη σε λειτουργία. Τόνισε την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών.

Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης: εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα €362,8 δισ. το 2025, σto 145,4% του ΑΕΠ, έναντι 153,6% το 2024, -8,2 π.μ. Για το 2026, το χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στα €359 δισ.ή 137,6% του ΑΕΠ, -7,8 π.μ.

Προσχέδιο προϋπολογισμού: Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών θα ανέλθουν στο ποσό των €40,818 δισ., +€1,747 δισ. (+4,5%).Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος θα διαμορφωθούν σε €26,710 δισ., +€742 εκ. (+2,9%).

Θεοδωρόπουλος: Όρος επιβίωσης η μείωση του ενεργειακού κόστους. Κρίσιμη η βελτίωση της παραγωγικότητας. Αίτημα για θεσμοθέτηση υπεραποσβέσεων ως οριζόντιο επενδυτικό κίνητρο.



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