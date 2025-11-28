Black Friday: Οι «ύποπτες» πρακτικές παραπλανητικών εκπτώσεων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενθαρρύνει όλους τους καταναλωτές να προσεγγίζουν τις προσφορές με ενημέρωση και κριτική σκέψη.

Με τους τζίρους να είναι ανεβασμένοι τις μέρες αυτές στο λιανεμπόριο ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», δίνει έναν χρήσιμο «οδικό χάρτη» ώστε να προετοιμάσει τους καταναλωτές και έτσι να αποφύγουν πιθανές αθέμιτες πρακτικές και πραπλανητικές εκπτώσεις. Συγκεκριμένα ο Συνήγορος εστιάζει στα εξής:

Παραπλανητικές Εκπτώσεις. Παρατηρούνται συχνά περιπτώσεις όπου οι τιμές πριν την έκπτωση έχουν τεχνητά αυξηθεί, ώστε το εμφανιζόμενο ποσοστό έκπτωσης να φαίνεται μεγαλύτερο.

Μη σαφής πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος: Ιδιαίτερα σε διαδικτυακές αγορές, η ελλιπής περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αγορά προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ή στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.

Κρυφές χρεώσεις και έξοδα αποστολής: Σε αρκετές περιπτώσεις οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν επιπλέον χρεώσεις που δεν παρουσιάζονται εξαρχής.

Καθυστερήσεις ή αδυναμία παράδοσης: Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, ακόμη και σε αδυναμία παράδοσης παραγγελιών, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή.

Ανασφαλείς συναλλαγές σε ιστοσελίδες αμφίβολης αξιοπιστίας: Ιστότοποι χωρίς επαρκή πιστοποίηση ή χωρίς πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ενέχουν κίνδυνο απάτης.

Χρήσιμες συμβουλές

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν στους καταναλωτές επίσης τα εξής:

Έλεγχος της προηγούμενης τιμής: Βεβαιωθείτε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική. Αναζητήστε ιστορικά τιμών και συγκρίνετε προσφορές.

Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής: Ελέγξτε την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Σε διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής: Ελέγξτε ότι η σελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση (https – πιστοποιητικό SSL).

Αξιοπιστία καταστήματος: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και πλήρη νομικά στοιχεία. Αναζητήστε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.

Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς: Η υψηλή προβολή και οι χρονικοί περιορισμοί των «flash offers» συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αποφάσεις. Αγοράζετε μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε.

Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων: Ζητήστε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά προϊόντα ή σε καταστήματα με περιορισμένο στοκ.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενθαρρύνει όλους τους καταναλωτές να προσεγγίζουν τις προσφορές με ενημέρωση και κριτική σκέψη. Σε περίπτωση διαφορών με προμηθευτές, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

Τάσεις

Σειρά ερευνών καταγράφει το τι θα αγοράζουν φέτος, τη Black Friday, οι Έλληνες, που ένεκα ακρίβειας προσπαθούν να καλύψουν ανάγκες στις εκπτωτικές περιόδους. Παράλληλα, σημαντική είναι και η διείσδυση των ψηφιακών αγορών καθώς μετά τη black Friday ακολουθεί και η Cyber Monday, ενώ βέβαια πολλές από τις προσφορές της Μαύρης Παρασκευής εκτείνονται και στο Σαββατοκύριακο.

Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα της Klarna για τις προθέσεις των καταναλωτών, το 58% των Ελλήνων θα κάνει τις αγορές online. Πιο συγκεκριμένα, η Klarna, διεθνής ψηφιακή τράπεζα και πάροχος ευέλικτων πληρωμών, παρουσίασε τις τελευταίες μέρες τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας που πραγματοποίησε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Appinio, σχετικά με τις αγοραστικές τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών εν όψει της Black Friday.

Η έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο 2025 σε δείγμα 1.000 καταναλωτών ηλικίας 18-77 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 87,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα κάνει αγορές στην περίοδο της Black Friday, και αναμένεται να αγοράσουν κυρίως προϊόντα μόδας και τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το 37,7% δήλωσε ότι φέτος θα αγοράσει είδη ένδυσης, ενώ το 35,3% σκοπεύει να επενδύσει σε προϊόντα τεχνολογίας, γεγονός που ήταν αναμενόμενο καθώς και πέρυσι οι δύο κατηγορίες μόδας και τεχνολογίας κατείχαν τις πρώτες θέσεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, παρ’ όλο που η κατηγορία τεχνολογία πέρυσι είχε το υψηλότερο ποσοστό (38,2%). Μία μεγάλη μερίδα ερωτηθέντων θα αξιοποιήσει τις προσφορές και εκπτώσεις της Black Friday για να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα (22,7%), ενώ το 20,3% θα αγοράσει είδη σπιτιού. Το 25,5% έχει σκοπό να κάνει αγορές, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα αγοράσει (η έρευνα ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα πριν την Black Friday).

Ψηφιακά ψώνια

Η τάση των καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις online αγορές επιβεβαιώνεται και στην Black Friday. Σχεδόν 6 στους 10 καταναλωτές δήλωσαν ότι θα κάνουν αναζήτηση και θα αγοράσουν προϊόντα online (58%), με την επιλογή αυτή να παίρνει τις περισσότερες απαντήσεις σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μόνο το 16,8% θα αναζητήσει προϊόντα και θα τα αγοράσει στο κατάστημα.

Πόσα σχεδιάζουν να ξοδέψουν για τις αγορές της Black Friday φέτος;

Σχετικά με το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν, το 31,1% σκοπεύει να ξοδέψει 101-250€, το 26,3% 51-100€, και μόλις το 19% θα δαπανήσει 251-500€. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 41,2% δήλωσε ότι θα ελέγξει τις τιμές πριν από τις εκπτώσεις της Black Friday για να βεβαιωθεί ότι θα ωφεληθεί πραγματικά από τις προσφορές, και το 34,3% θα αγοράσει μόνο ό,τι μπορεί να αντέξει οικονομικά, γεγονός που δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι πολύ προσεκτικοί στον προϋπολογισμό των αγορών τους σε αυτή την περίοδο προσφορών και εκπτώσεων. Επιπλέον, το 25,3% εξακολουθεί να αμφισβητεί τη γνησιότητα των εκπτώσεων της Black Friday, ποσοστό που εμφανίζει μια ήπια υποχώρηση σε σχέση με πέρσι (32%), υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές παραμένουν προσεκτικοί αλλά λιγότερο επιφυλακτικοί απέναντι στις προσφορές.

Τέλος, για τις αγορές τους οι καταναλωτές θα επιλέξουν να πληρώσουν με χρεωστική κάρτα (54,9%), πιστωτική κάρτα (19,9%), και μετρητά (18,9%). Η δυναμική των ευέλικτων, άτοκων επιλογών πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου Buy Now, Pay Later) έχει σημειώσει άνοδο, καθώς το ποσοστό των καταναλωτών που επιλέγουν ευέλικτους τρόπους πληρωμών αυξήθηκε κατά 28,89% σε σχέση με πέρυσι. Η συνεχής αυτή στροφή των καταναλωτών προς τις ευέλικτες επιλογές πληρωμής αντανακλά την αυξανόμενη προτίμησή τους στις ευέλικτες, άτοκες λύσεις της Klarna, με τις οποίες μπορούν με ασφάλεια να επιλέξουν να πληρώσουν σε 3 άτοκες δόσεις, σε 30 ημέρες ή να εξοφλήσουν πλήρως όλο το ποσό. Με τις υπηρεσίες της, η Klarna βοηθά τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις προσφορές της Black Friday με μεγαλύτερη ευελιξία.

Οι τάσεις του 2024

Με βάση την έρευνα του Public με αιχμή τις αγορές του 2024 καταγράφεται, επίσης, μετατόπιση των Ελλήνων προς τις mobile αγορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 8 στις 10 ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στις κορυφαίες επιλογές βρέθηκαν smartphones, τηλεοράσεις, έξυπνες οικιακές συσκευές και δημοφιλή gaming προϊόντα, ενώ σημαντική ζήτηση κατέγραψαν οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, αποδεικνύοντας ότι η Black Friday μετατρέπεται σε μια ολιστική εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και ψυχαγωγία.

Το προφίλ των καταναλωτών

Με βάση τα Public και τις προσφορές του 2024 ψώνια έκαναν χιλιάδες άντρες και γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με το ποσοστό μεταξύ των δύο φύλων να παραμένει ισορροπημένο.

Η ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών κυριάρχησε για μία ακόμη χρονιά, αποτελώντας την πλέον ενεργή ομάδα καταναλωτών. Παράλληλα, οι νεότερες, τεχνολογικά εξοικειωμένες γενιές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενισχύοντας τη μετατόπιση του κοινού προς τις online αγορές και το mobile shopping.

Συγκεκριμένα, η τάση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024, με τις mobile αγορές να σημειώνουν νέο ρεκόρ, φτάνοντας σχεδόν το 84% των συνολικών ηλεκτρονικών αγορών, ενώ οι αγορές μέσω υπολογιστή παρουσίασαν ήπια πτώση, όπως και το 2023.

Η γεωγραφία της Black Friday: Ποιες περιοχές ξεχώρισαν στις ηλεκτρονικές αγορές

Οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας - Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα - βρέθηκαν στην κορυφή των mobile αγορών, με την πρωτεύουσα να ξεχωρίζει, αντιπροσωπεύοντας το 77% των συνολικών αγορών μέσω τηλεφώνου. Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον σημειώθηκε και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως το Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα και ο Βόλος, αναδεικνύοντας τη δυναμική, πανελλαδική απήχηση της Black Friday και επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε γρήγορες και εύκολα προσβάσιμες μεθόδους αγοράς.

Τεχνολογία σε πρώτο πλάνο: Τηλεοράσεις και smartphones στην κορυφή

Στην κατηγορία τεχνολογίας, τα smartphones και τα αξεσουάρ κινητής παρέμειναν στις πρώτες θέσεις προτίμησης των καταναλωτών, με τα προϊόντα Xiaomi, Apple και Samsung να κυριαρχούν στην κατηγορία.

Ιδιαίτερη τάση αποτέλεσε η αύξηση των πωλήσεων στις τηλεοράσεις 55’’ έως 65”, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές συνδυάζουν υψηλή ανάλυση και σύγχρονη τεχνολογία εικόνας με την αναβάθμιση του προσωπικού τους χώρου ψυχαγωγίας. Στις κορυφαίες προτιμήσεις των καταναλωτών βρέθηκαν οι τηλεοράσεις Samsung, LG και Kydos.

Έξυπνο σπίτι, έξυπνες επιλογές: άνοδος για τις οικιακές συσκευές

Στις οικιακές συσκευές, ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σημειώθηκε σε πλυντήρια, στεγνωτήρια Bosch, Midea και Tesla, σκούπες ρομπότ ή stick, Xiaomi, Dyson, Rohnson, καθώς και κλιματιστικά Omnys, Midea, Toyotomi, υπογραμμίζοντας την προτίμηση των καταναλωτών σε λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Παράλληλα, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των ολοκληρωμένων λύσεων που αναζητούν πλέον οι καταναλωτές.

Ψυχαγωγία χωρίς όρια

Στην ψυχαγωγία, το gaming συνέχισε να πρωταγωνιστεί. Τα Public ανέδειξαν ως κορυφαία σε πωλήσεις gaming software τα EA FC 25, Spiderman 2 και Ghost of Tsushima αναδεικνύοντας τη δυναμική της gaming κοινότητας και την προτίμηση του κοινού σε τίτλους που προσφέρουν ρεαλιστική εμπειρία και υψηλή ποιότητα περιεχομένου.

Εξίσου δυναμική παρουσία είχαν και τα παιχνίδια φυσικής μορφής (toys), καθώς πολλοί καταναλωτές αξιοποίησαν τη Black Friday για να κάνουν τις αγορές των Χριστουγεννιάτικων δώρων.

Τα Top 4 παιχνίδια της χρονιάς:

Panini – FIFA 365 2025 Adrenalyn Κάρτες

Lego Toys – Lego Friends Dog Rescue Van

Μαθαίνω & Δημιουργώ – Pen Studio

Plexi - Flexi

Η ποικιλία αυτή αποδεικνύει ότι οι οικογένειες και τα παιδιά παραμένουν σημαντικό κοινό της Black Friday, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για παιχνίδια δημιουργικότητας και συλλεκτικά brands.