MSCI Greece: Προστέθηκε στον βασικό δείκτη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Αναλυτικότερα, την ένταξη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη MSCI Standard Greece ανακοίνωσε ο διεθνής οίκος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (12/5), στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Μαΐου.
Η συγκεκριμένη αναθεώρηση περιλαμβάνει μία μόνο προσθήκη στον βασικό ελληνικό δείκτη, αυτή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, χωρίς να υπάρξει καμία διαγραφή μετοχής.
Έπειτα από την αλλαγή αυτή, ο δείκτης MSCI Standard Greece διαμορφώνεται πλέον με εννέα εισηγμένες εταιρείες: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Παράλληλα, αλλαγές καταγράφονται και στον δείκτη MSCI Small Cap Greece, όπου προστίθεται η CrediaBank, ενώ αποχωρούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω της μετακίνησής της στον Standard Greece, καθώς και η Cenergy.
Οι τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν επίσημα από τις 29 Μαΐου.