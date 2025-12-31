Ο τζίρος στο λιανεμπόριο αυξήθηκε κατά 5,3% τον Οκτώβριο του 2025

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 αύξηση 1,7%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,5%.