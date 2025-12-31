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Λογαριασμοί νερού: Αύξηση στα πάγια, σταθερές τιμές στις καταναλώσεις
Οικονομία
10:14 - 31 Δεκ 2025

Λογαριασμοί νερού: Αύξηση στα πάγια, σταθερές τιμές στις καταναλώσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Νέα δεδομένα φέρνει το 2026 στους λογαριασμούς νερού με αυξήσεις στα πάγια, αλλά με σταθερές τις τιμές στις καταναλώσεις. Βέβαια, μειώνονται τα τιμολόγια που απευθύνονται σε οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι, υπερήλικες)  καθώς μηδενίζεται οποιαδήποτε πάγια χρέωση και δεν αλλάζουν οι τιμές σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης. Αυτό αναφέρουν πηγές της ΕΥΔΑΠ με αιχμή τα νέα τιμολόγια, που ξεκινούν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου.

Με βάση την εταιρεία:

§ Οι χρεώσεις κατανάλωσης του νερού αλλά και της αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες.

§ Αναπροσαρμόζεταιμόνο κατά 1 ευρώ το πάγιο ύδρευσης και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ στην αποχέτευση πλέον ΦΠΑ το μήνα, ώστε οι πάγιες χρεώσεις να ανταποκρίνονται στα σημαντικά έργα υποδομής που επιβάλλεται να γίνουν κυρίως λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Όπως αναφέρει η ΕΥΔΑΠ οι επικείμενες αναπροσαρμογές στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, που ισχύουν, από την 1η Ιανουαρίου 2026, εγκρίθηκαν από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος και της πενταετούς ρυθμιστικής περιόδου και αναμένονται να ισχύσουν έως το 2029.

Τι ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2026

Όπως αναφέρεται, οι χρεώσεις κατανάλωσης νερού και αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης. Αναπροσαρμόζεται μόνο το πάγιο, κατά 1 ευρώ τον μήνα στην ύδρευση και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ τον μήνα στην αποχέτευση (πλέον ΦΠΑ).

Παράλληλα, η εφαρμογή των νέων παγίων θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιανουάριο του 2026, αναλογικά με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε νοικοκυριού.

ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να προσφέρει το ποιοτικότερο και φθηνότερο νερό μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά και το φθηνότερο μεταξύ άλλων πόλεων εντός της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη" τονίζει η ηγεσία της εταιρείας που προσθέτει ότι παράλληλα διατηρείται μια πολιτική ισχυρής μέριμνας για ευάλωτους..

Ισχυρή κοινωνική προστασία

Όπως αναφέρει η ΕΥΔΑΠ, ,ειώνεται το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ για τους δικαιούχους κοινωνικών τιμολογίων (ΕΕΤ, πολύτεκνοι, υπερήλικες), καθώς:

  • μηδενίζεται το πάγιο,
  • οι χρεώσεις κατανάλωσης παραμένουν ίδιες

"Η κοινωνική πολιτική της ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα στερηθεί την πρόσβαση στο νερό" αναφέρει η εταρεία.

Γιατί είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή;

Σε σχέση με την αναγκαιότητα των αλλαγών η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι:

"Για περισσότερα από 15 χρόνια τα τιμολόγια παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε σημαντικά, ο σωρευτικός πληθωρισμός ξεπέρασε το 28%, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επιβαρύνουν σημαντικά το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η αναπροσαρμογή αυτή αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκαίων έργων υποδομής, που θα διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και σχετίζονται με: την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι στην κλιματική κρίση και τον κίνδυνο της λειψυδρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει:

  • αντικατάσταση παλαιών αγωγών,
  • μείωση διαρροών,
  • ψηφιακή παρακολούθηση δικτύων,
  • έργα ανθεκτικότητας απέναντι στη λειψυδρία και τα ακραία φαινόμενα.

Η ΕΥΔΑΠ παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της: να παρέχει ασφαλές, ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό σε όλους τους πολίτες της Αττικής, σήμερα και στο μέλλον."

Τελευταία τροποποίηση στις 31/12/2025 - 19:09
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