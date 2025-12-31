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Ο όμιλος Qualco προχώρησε στην πλήρη εξαγορά της D.D. SYNERGY
Επιχειρήσεις
10:16 - 31 Δεκ 2025

Ο όμιλος Qualco προχώρησε στην πλήρη εξαγορά της D.D. SYNERGY

Reporter.gr Newsroom
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Η Qualco Α.Ε., μέλος της Qualco Group Α.Ε. («Όμιλος Qualco»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ότι προχώρησε στην πλήρη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της D.D. SYNERGY Α.Ε. («D.D. SYNERGY») με την απόκτηση της εναπομείνασας μειοψηφικής συμμετοχής του 49,9%, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η D.D. SYNERGY, η οποία ιδρύθηκε το 1999, αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους SAP business partners στην Ελλάδα, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις SAP που καλύπτουν τις μοναδικές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι, τον Απρίλιο του 2024, η Qualco απέκτησε το πλειοψηφικό ποσοστό του 50,01% της D.D. SYNERGY.

Η εξαγορά επισφραγίζει το στρατηγικό όραμα του ομίλου Qualco για την επιτάχυνση και διεύρυνση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της D.D. SYNERGY. Η πλήρης ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα του ομίλου επιτρέπει την απρόσκοπτη δημιουργία συνεργειών με τις εταιρείες του οργανισμού για την ανάληψη τεχνολογικών έργων μεγάλης κλίμακας και την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς με καινοτόμες προϊοντικές λύσεις.

Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου που είχε παρουσιαστεί κατά την εισαγωγή του ομίλου Qualco στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θέτει τις βάσεις για τα επόμενα στοχευμένα βήματα ανόργανης και οργανικής ανάπτυξης.

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