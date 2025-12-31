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Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρώτο βήμα οι βεβαιώσεις αποδοχών - Οι κρίσιμες προθεσμίες
Φορολογία
09:57 - 31 Δεκ 2025

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρώτο βήμα οι βεβαιώσεις αποδοχών - Οι κρίσιμες προθεσμίες

Γιώργος Αλεξάκης
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Ανοίγει ο κύκλος   για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 με πρώτο βήμα τις βεβαιώσεις αποδοχών.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα, ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών, συντάξεων, των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή τους.

Επίσης, με βάση την απόφαση η προθεσμία για την αποστολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με τα στοιχεία εισοδημάτων και λοιπών ποσών για τη διασταύρωση και προσυμπλήρωσή τους στις δηλώσεις φορολογίας για τα εισοδήματα του 2025 ξεκινά την Παρασκευή 16/01/2026 και λήγει την Παρασκευή 27/02/2026.

Για τους φορείς που είναι υπόχρεοι για την αποστολή αρχείων για το φορολογικό έτος 2025 η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή/και τροποποίησης στοιχείων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων ξεκινά την Πέμπτη 1/01/2026 και λήγει την Πέμπτη 15/01/2026. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ιδιωτικά σχολεία, νοσοκομεία και άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι θα αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ όλα τα οικονομικά στοιχεία των φορολογουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αρχικής εγγραφής ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων του φορέα στο Μητρώο, θα επιβάλλονται πρόστιμα στα ευθυνόμενα πρόσωπα ύψους 2.500 ευρώ.

Τα εισοδήματα που δηλώνονται

Σύμφωνα επίσης με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ οι βασικές κατηγορίες εισοδημάτων που διαβιβάζονται είναι:

-Μισθοί & Συντάξεις

Τακτικές αποδοχές, μισθοί και συντάξεις φυσικών προσώπων.

-Αμοιβές μελών Διοικητικών Συμβουλίων

-Πληρώματα πλοίων ΕΛΚΕΘΕ

Αμοιβές πληρωμάτων με αυτοτελή φορολόγηση.

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Παροχή εισοδήματος από ΟΠΕΚΑ.

Αναδρομικά ασφαλιστικών εισφορών

Επιστροφές από e-ΕΦΚΑ – μη αποστολή από εργοδότη αν δεν καταβάλλονται.

-Ειδικές αποζημιώσεις

Π.χ. ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αυτοτελώς φορολογούμενες.

-Επίδομα παιδιού

Παροχή από ΟΠΕΚΑ – αποστολή με κωδικό.

-Εξωιδρυματικό επίδομα αναπηρίας

Αποστολή και διαχείριση με τις εξαιρέσεις αναδρομικών.

-Αφορολόγητες ή αυτοτελώς φορολογούμενες παροχές

Οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα ειδικού σκοπού (πέραν μισθών).

-Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας

Π.χ. επιδόματα ΔΥΠΑ/ΕΤΑΠΜΜΕ/ΓΕΝΕ.

-Εποχιακή / περιστασιακή εργασία

Αμοιβές που υπάγονται σε ΕΦΚΑ ΟΓΑ κ.λπ.

-Εφάπαξ παροχές, επιδόματα γονικής άδειας

Χρηματικές παροχές ΔΥΠΑ που είναι αφορολόγητες.

--Επιδοτήσεις εκπαίδευσης/κατάρτισης

Παροχές σε ανέργους απαλλασσόμενες από φόρο.

-Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα

Πληροφοριακή αποστολή λοιπών επιδομάτων

-Αμοιβές αθλητών / προπονητών

Εισόδημα από παροχή εξαρτημένης εργασίας σε ειδικές περιπτώσεις.

-Επίδομα αλλοδαπής

Εισοδήματα που δεν μειώνουν δαπάνες άρθρων 31/32 ΚΦΕ.

-Ορισμένες προνοιακές παροχές / ενισχύσεις

Π.χ. παροχές ΟΠΕΚΑ, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού 2025.

-Τιμητικές παροχές & ειδικές συντάξεις

Τιμητικές παροχές σε οπλίτες, ειδικές συντάξεις (π.χ. Τεμπών).

Σημειώνεται ότι στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι το 2026 να αυξηθούν οι προ συμπληρωμένες δηλώσεις που το 2025 ήταν 1,3 εκατ. Συγκεκριμένα ο πήχης έχει μπει στα 2 εκατ με ορίζοντα την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας έως το 2028.

Το taxis

Στο μεταξύ με βάση τον προγραμματισμό το taxis, θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα φυσικά πρόσωπα θα οριστεί έως τα τέλη Ιουλίου. Εντός Απριλίου θα οριστικοποιηθούν οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις.

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