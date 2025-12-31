AVE: Χάλασε το deal για την εξαγορά του 40% της Bazaar

Την ολοκλήρωση χωρίς επιτυχία των διαπραγματεύσεων της AVE για την εξαγορά του 40% της Bazaar ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Πιο αναλυτικά αναφέρει στην ανακοίνωση της: «O Όμιλος εταιρειών AVE σε συνέχεια των από 16/6 & 19/6/2025 ανακοινώσεών μας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία οι διαπραγματεύσεις μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE A.E., για την απόκτηση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας BAZAAR A.E.».

Υπενθυμίζεται ότι η AVE είχε ανακοινώσει την Παρασκευή 13 Ιουνίου την υπογραφή μη δεσμευτικού μνημονίου συνεργασίας με τον μέτοχο της BAZAAR A.E., με αντικείμενο την απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την RETAIL & MORE. Το μνημόνιο προέβλεπε εύρος τιμήματος μεταξύ 22 και 32 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ όλοι οι όροι της συναλλαγής παρέμεναν υπό διαπραγμάτευση.