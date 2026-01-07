Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών από την Παρασκευή (9/1)

Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών, καθώς προγραμματίστηκαν τα ραντεβού με τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Από την Παρασκευή οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν κανονικά.

Νωρίτερα, σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών στο υπουργείο Οικονομικών.

Οι εκπρόσωποι ζήτησαν δύο ραντεβού με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ερχόμενη εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι, εφόσον αυτά οριστικοποιηθούν, θα προχωρήσουν σε αναστολή της απεργίας τους έως αύριο το βράδυ.

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