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Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών από την Παρασκευή (9/1)
ΕΜΠΟΡΙΟ
19:55 - 07 Ιαν 2026

Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών από την Παρασκευή (9/1)

Reporter.gr Newsroom
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Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών, καθώς προγραμματίστηκαν τα ραντεβού με τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Από την Παρασκευή οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν κανονικά.

Νωρίτερα, σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών στο υπουργείο Οικονομικών.

Οι εκπρόσωποι ζήτησαν δύο ραντεβού με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ερχόμενη εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι, εφόσον αυτά οριστικοποιηθούν, θα προχωρήσουν σε αναστολή της απεργίας τους έως αύριο το βράδυ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfiiiiorl6jt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Είχε προηγηθεί και συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και δεν θα γίνει αποκλεισμός στην λαχαναγορά όπως είχε προαναγγελθεί.
Οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών θα επιστρέψουν στους πάγκους τους την Παρασκευή 9/1 για να εργαστούν κανονικά. Ωστόσο, όπως τονίζει η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.
Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 20:02
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