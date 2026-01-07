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Ρούμπιο: Έχουμε σημαντικό έλεγχο στη Βενεζουέλα – Κοντά σε συμφωνία για το πετρέλαιο
Ειδήσεις
19:38 - 07 Ιαν 2026

Ρούμπιο: Έχουμε σημαντικό έλεγχο στη Βενεζουέλα – Κοντά σε συμφωνία για το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας επιθυμούν το πετρέλαιο που κατασχέθηκε από το δεξαμενόπλοιο «Sophia» να ενταχθεί στη συμφωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα (7/1) ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.  

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η προσωρινή ηγεσία της Βενεζουέλας έχει ζητήσει το φορτίο πετρελαίου που κατασχέθηκε να αποτελέσει «μέρος της συμφωνίας», στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων που αφορούν τα έσοδα από το πετρέλαιο της χώρας.

Όπως σημείωσε, οι μεταβατικές αρχές αντιλαμβάνονται πως «ο μόνος τρόπος για να μετακινούν πετρέλαιο, να παράγουν έσοδα και να αποφύγουν την οικονομική κατάρρευση είναι να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Κοντά σε συμφωνία για «όλο το πετρέλαιο»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε, επίσης, ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται κοντά στην υλοποίηση μιας συμφωνίας που θα της επιτρέψει να αποκτήσει «όλο το πετρέλαιο που είναι μπλοκαρισμένο στη Βενεζουέλα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί στη διεθνή αγορά σε τιμές αγοράς και όχι με τις εκπτώσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Τα έσοδα, όπως τόνισε, θα διαχειριστούν με τρόπο που θα τελεί υπό αμερικανικό έλεγχο, ώστε να κατευθυνθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και όχι προς τη διαφθορά ή το καθεστώς.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν «σημαντικό έλεγχο» στη μεταβατική ηγεσία της Βενεζουέλας

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν οι ΗΠΑ ανησυχούν σχετικά με την αφοσίωση της μεταβατικής ηγεσίας προς τον ανατραπέντα προκάτοχό της, ο Ρούμπιο εμφανίστηκε κατηγορηματικός. Υπογράμμισε ότι έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή μια διαδικασία μέσω της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «σημαντικό έλεγχο και μοχλούς πίεσης» πάνω στις ενέργειες και τις δυνατότητες των μεταβατικών αρχών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κατάσταση συνιστά μια μεταβατική περίοδο, επισημαίνοντας πως τελικά «θα είναι στο χέρι του λαού της Βενεζουέλας να μεταμορφώσει τη χώρα του».

Κατέληξε ότι οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, αξιοποιώντας την επιρροή τους, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο χωρίς την αμερικανική έγκριση.

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