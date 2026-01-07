«Όχι στα τεχνητά γλυκαντικά, ναι στο κόκκινο κρέας»: Το νέο διατροφολόγιο που προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε νέες οδηγίες που καλούν σε περιορισμό των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, ειδικά εκείνων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα και νάτριο, ενώ παράλληλα αποκαθιστούν τρόφιμα που για χρόνια αποθαρρύνονταν από διατροφολόγους, όπως το πλήρες γάλα, το βούτυρο και το κόκκινο κρέας.

Οι συστάσεις προωθούν τρόφιμα στην αρχική τους μορφή, πλούσια σε πρωτεΐνη και δημητριακά ολικής άλεσης, και αποθαρρύνουν τα συσκευασμένα, έτοιμα προς κατανάλωση αλμυρά ή γλυκά προϊόντα (πατατάκια, καραμέλες, μπισκότα), καθώς και τα ζαχαρούχα ροφήματα όπως αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά και ορισμένα τεχνητά γλυκαντικά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι Αμερικανοί θα πρέπει να καταναλώνουν τρεις μερίδες γαλακτοκομικών ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων πλήρων λιπαρών χωρίς πρόσθετη ζάχαρη — μια στροφή από τη μακρόχρονη σύσταση υπέρ των άπαχων προϊόντων. Συνιστάται επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης από ζωικές και φυτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου κρέατος. Τα πρόσθετα σάκχαρα περιορίζονται σε έως 10 γραμμάρια ανά γεύμα.

Οι αλλαγές συνδέονται με την ατζέντα «Make America Healthy Again» του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ., που στοχεύει στην αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων και παιδικών ασθενειών. Παρά τις αντιδράσεις σε άλλους τομείς, η στάση του για τα τρόφιμα έχει βρει ευρεία απήχηση. Πολλοί ειδικοί χαιρέτισαν τη στροφή μακριά από τα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Πάνω από το μισό των θερμίδων που καταναλώνουν οι Αμερικανοί προέρχεται από υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία συνδέονται με παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, καρκίνο και διαβήτη. Η νέα οδηγία να μειωθεί η κατανάλωσή τους θεωρείται σημαντική αλλαγή πολιτικής.

Οι οδηγίες δεν αλλάζουν το όριο για τα κορεσμένα λιπαρά (κάτω από 10% των ημερήσιων θερμίδων), αλλά ζητούν περισσότερη έρευνα για το ποια λιπαρά είναι ωφέλιμα μακροπρόθεσμα. Προτείνεται η χρήση ελαιολάδου ως βασικού λίπους, χωρίς να αποκλείονται το βούτυρο ή το ζωικό λίπος.

Άλλες βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν: περιορισμό τεχνητών γλυκαντικών και προσθέτων, μείωση ραφιναρισμένων υδατανθράκων, κατανάλωση 2–4 μερίδων δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως, ενσωμάτωση ζυμωμένων τροφίμων (όπως γιαούρτι κεφίρ, ξινολάχανο, κιμτσί) και αύξηση της συνιστώμενης πρωτεΐνης σε 1,2–1,6 γρ. ανά κιλό σωματικού βάρους την ημέρα.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι οδηγίες να γίνουν πιο σύντομες, απλές και φιλικές προς τον πολίτη.