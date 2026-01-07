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Μαρινάκης προς αγρότες: Δεν επιτρέπουμε να κοπεί η χώρα στα δύο – Κανένα περιθώριο για άλλα μέτρα
Πολιτική
19:50 - 07 Ιαν 2026

Μαρινάκης προς αγρότες: Δεν επιτρέπουμε να κοπεί η χώρα στα δύο – Κανένα περιθώριο για άλλα μέτρα

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η χώρα να κοπεί στα δύο. Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην τηλεόραση του Mega, ενόψει των αποφάσεων που θα λάβουν οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.  

«Η κυβέρνηση πρέπει να περάσει άμεσα στην εφαρμογή ενός σχεδίου πάντοτε επιχειρησιακά ορθού χωρίς ακρότητες ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις», τόνισε ακόμη και προσέθεσε:

«Το να φύγουν από τα μπλόκα, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν, ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Τα πιο πολλά από αυτά που έχουμε δώσει στους αγρότες και στους υπόλοιπους εργαζομένους δεν έχουν γίνει υπό το πρίσμα των μπλόκων. Οι περισσότεροι νόμοι που έχουν μειωθεί δεν μειώθηκαν μετά από μπλόκα.»

«Δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο, κάθε ώρα που κάνει ένας άνθρωπος για να πάει στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση και για τις Αρχές», σημείωσε ακόμη.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση παρουσίασε τις παρεμβάσεις της το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1), μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα, η επιστροφή του ΕΦΚ μέσω ειδικής εφαρμογής και η πλήρης αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, καθώς επίσης και η καθιέρωση εθνικού συστήματος ιχνηλάτησης στα ελληνικά προϊόντα μέσω barcode.

Οι ενστάσεις και ανησυχίες των αγροτών

Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση των αγροτών δεν ήταν θερμή, με ορισμένους εξ αυτών να επιμένουν σε συνάντηση με τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και στην ανάγκη διενέργειας πανελλαδικής διάσκεψης το σαββατοκύριακο. Μεταξύ των προτάσεών τους, δε, είναι και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό από την Πέμπτη (8/1).

Ενδεικτικά, ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε στο ertnews ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ένας αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Ο Ρίζος Μαρούδας – πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας – τόνισε, από τη μεριά του, ότι οι αγρότες περίμεναν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις ωστόσο αυτό δεν έγινε.

Αντίστοιχα, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε.

Παράλληλα, οι αγρότες αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για σύστημα ιχνηλασιμότητας μέσω barcode, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες εξαγγελίες επαναλαμβάνονται εδώ και χρόνια χωρίς να υλοποιούνται. Για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο, δε, τονίζουν ότι ζητούν αφορολόγητο καύσιμο στην αντλία και όχι επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, τονίζοντας πως η προτεινόμενη λύση δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος παραγωγής.

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