Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας
ΕΜΠΟΡΙΟ
22:10 - 21 Φεβ 2026

Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας

Reporter.gr Newsroom
Οι λαϊκές αγορές θα πραγματοποιηθούν κανονικά την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας 23/2, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα προϊόντα για το παραδοσιακό σαρακοστιανό τραπέζι.

Αυτό αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σημειώνονται τα εξής: «Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.

Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».

