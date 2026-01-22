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ΥΠΕΝ: Πολεοδομικές και ενεργειακές παρατάσεις για τη διευκόλυνση πολιτών και επενδύσεων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17:44 - 22 Ιαν 2026

ΥΠΕΝ: Πολεοδομικές και ενεργειακές παρατάσεις για τη διευκόλυνση πολιτών και επενδύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Τις διατάξεις μιας νέας τροπολογίας που έχει ενσωματωθεί στο ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρουσίασε στην ολομέλεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Όπως επισήμανε, η τροπολογία προβλέπει επείγουσες πολεοδομικές παρατάσεις, με στόχο τόσο τη διευκόλυνση των πολιτών όσο και την ομαλή λειτουργία της διοίκησης. Παράλληλα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τους σταθμούς αποθήκευσης και τη λειτουργία τους.

«Έχουμε ήδη προχωρήσει σε τρεις διαγωνισμούς και η τροπολογία εναρμονίζει τις προθεσμίες του τρίτου διαγωνισμού με εκείνες των δύο προηγούμενων», σημείωσε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι η ρύθμιση αποσαφηνίζει θέματα σχετικά με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία επιτρέπει στα μέλη της Αρχής, που έχουν ήδη επιλεγεί και διοριστεί, να ορίζονται στις θέσεις του προέδρου ή του αντιπροέδρου για το υπόλοιπο της θητείας τους. Ο κ. Τσάφος τόνισε ότι ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρία εντός της Αρχής, ενισχύοντας έτσι τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων.

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 2–6), παρατείνονται οι αναστολές επιβολής κυρώσεων για κτίσματα των οποίων οι οικοδομικές άδειες ακυρώνονται λόγω χρήσης πολεοδομικών κινήτρων και προσαυξήσεων (ΝΟΚ). Η αναστολή ισχύει έως την καταληκτική ημερομηνία επανέκδοσης των οικοδομικών αδειών μέσω του συστήματος «e-Άδειες». Παράλληλα, παρατείνεται και η μη εφαρμογή απαγορεύσεων δικαιοπραξιών για τα συγκεκριμένα ακίνητα.

Επιπλέον, μετατίθεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2028 η προθεσμία σύνταξης και υποβολής Ταυτότητας Κτιρίου για κτίρια Κατηγορίας Ι. Έως τις 31 Μαρτίου 2028 παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης των κατηγοριών 1 έως 4, εφόσον είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011.

Η τροπολογία προβλέπει ακόμη παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2027 για τη λειτουργία χερσαίων εγκαταστάσεων διαχείμανσης και μικροεπισκευών σκαφών, καθώς και διατήρηση της αρμοδιότητας εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τα υφιστάμενα αρμόδια όργανα έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Στο άρθρο 4 περιλαμβάνεται ρύθμιση για τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.), με παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 για την ενεργοποίησή τους, λόγω καθυστερήσεων κατά την υλοποίησή τους στο πλαίσιο της Γ’ ανταγωνιστικής διαδικασίας.

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